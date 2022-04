Konzerne zur Kasse

Wolfgang Rattay/REUTERS

Anhänger der Nichtregierungsorganisation ATTAC haben sich am Montag kostümiert vor der Rheinland-Raffinerie in Köln aufgestellt. Das Motto der Aktion lautete »Kriegsgewinne abschöpfen – Ölkonzerne zur Kasse, Busse für die Masse!«. Die Protestierenden forderten eine temporäre Sondersteuer auf die »Übergewinne« der Erdölkonzerne sowie Raffinerie- und Kraftwerksbetreiber, wie ATTAC Deutschland am Donnerstag bereits angekündigt hatte. Mit den Einnahmen sollen finanziell schwache Haushalte unterstützt und der öffentliche Verkehr ausgebaut werden. (jW)