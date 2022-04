»Im Krieg wird er von der Leine gelassen«

Reichwein/IMAGO Ziel rassistischer Attacke: Polnisch-russischer Supermarkt in Oberhausen (3.3.2022)

In einem aktuellen Rundschreiben bedankt sich Ihr Verein bei allen Unterstützern des Gedenkens an die Opfer des deutschen Vernichtungskrieges gegen die UdSSR und dabei insbesondere bei »russischen Unterstützern jüdischer Nationalität«. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?

Anlass unseres Rundschreibens ist der Konflikt in der Ukraine, der mit einer ungeheuren Kriegs- und Völkerhetze vorangetrieben wird. Sie gilt dem jeweiligen Gegner. Der deutsche Gegner sitzt im Kreml und trägt alle Züge einer rassistischen Überhöhung, die die eigentliche Sache verdeckt. Man fühlt sich an die Eroberungszüge des Deutschritterordens im Mittelalter erinnert. Das damals entstandene Gegnerbild war das des vertierten östlichen Heiden: eine rassistische Zuschreibung. Vorwand war eine angebliche »Christianisierung«. In Wirklichkeit ging es um militärische Landnahme unter dem Kreuz Jesu.

Seit damals ist der rassistische Antislawismus immer wieder benutzt worden. In besonders mörderischer Weise geschah das im Zweiten Weltkrieg, als dem Konstrukt des jüdischen Untermenschen der verschlagene russische Bolschewik zugeschlagen wurde. Diese beiden Rasseprojektionen wurden miteinander verschmolzen und waren sehr erfolgreich. Das darf sich nicht wiederholen! Deswegen haben wir uns insbesondere bei unseren russischen Unterstützern jüdischer Nationalität bedankt. Die gegenwärtige Kriegs- und Völkerhetze hat gefährliche rassistische Anklänge.

Explizit dankt Ihr Verein auch dem Milliardär Roman Abramowitsch, langjähriger Eigentümer des englischen Fußballklubs FC Chelsea. Abramowitsch habe das Anliegen von »Zug der Erinnerung« früh geteilt. Was zeichnet ihn darüber hinaus als Unterstützer aus?

Seit Wochen wird eine Medienkampagne gegen die sogenannten russischen Oligarchen inszeniert. Im Fadenkreuz steht immer wieder Herr Roman Abramowitsch. Berlin und die EU drohen ihm mit »Sanktionen«. Herr Abramowitsch ist Jude, er ist reich und angeblich ein Vertrauter des Gegners im Kreml, des »neuen Zaren«, der angeblich ein neues Slawenreich schaffen will. Herr Abramowitsch, der engagierte Aktivitäten gegen den Antisemitismus, unter anderem in den englischen Fußballstadien unterstützt hat, eignet sich hervorragend für das antislawisch-antisemitische Gegnerbild. Diese ineinander fließenden Rasseprojektionen sind deutlich erkennbar. Dagegen stellen wir uns. Herr Abramowitsch ist Vermittler im Auftrag beider Kriegsparteien. Er hat unser Anliegen früh geteilt, und dafür sind wir dankbar.

Den Briefkopf des Rundschreibens ziert der Hinweis darauf, dass Ihr Verein von der EU-Kommission mit dem Golden Stars Award 2010 für »aktives bürgerschaftliches Engagement« ausgezeichnet wurde. Inwiefern können Sie mit derartiger Würdigung im aktuellen politischen Klima noch rechnen?

Jede Zeit hat ihre Preisträger. 2010 war es wichtig, die vorwärts drängenden rechtsextremen und rassistischen Bewegungen in Deutschland und in der EU im Zaum zu halten. Entsprechende zivile Initiativen waren nützlich. Heute werden rechtsextreme, offen rassistische, ja sogar faschistische Bewegungen in den Politbetrieb integriert, sie sind in den Parlamenten, in Berlin, in Rom, in Paris oder Kiew.

Allein in der Bundeshauptstadt wurden laut einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linke-Fraktion seit Beginn des Ukraine-Krieges 64 Straftaten mit antirussischem, 15 mit antiukrainischem und 21 mit antibelarussischem Bezug registriert. Was können Initiativen und Vereine wie Ihrer der dem zugrunde liegenden Kriegshetze entgegensetzen?

Jede Kriegshetze ist Völkerhetze. Krieg braucht einen Fremden, einen Anderen, der letztendlich getötet werden soll. Denken Sie an die kaum verhohlenen Mordaufrufe gegen den »neuen Zaren« im Kreml, gegen »den Russen«. Wirklich begegnen kann man dieser Barbarei am besten, wenn man den zugrunde liegenden Rassismus aufdeckt, der in uns allen immer latent, aber gesellschaftlich nicht immer nützlich ist. Im Krieg wird er von der Leine der Kriegstreiber gelassen, im Krieg ist er nützlich.