Ankara verzeichnet Rekordinflation

Burhan Ozbilici/AP/dpa Im Februar wurde in Ankara gegen explodierende Strompreise und Lebenshaltungskosten protestiert

Nachdem sie in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Rekordhöhen erreicht hatte, hat die Inflation in der Türkei nun erneut einen Spitzenwert überschritten. Im März stiegen die Verbraucherpreise auf 61,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, teilte das türkische Statistikamt am Montag in Ankara mit. Die Teuerungsrate erzielte damit den höchsten Wert seit 20 Jahren. War der Wert im Dezember vergangenen Jahres mit über 36 Prozent schon mehr als doppelt so hoch wie im Sommer 2021, so erreichte er nun erneut nahezu eine Doppelung des Rekordwertes von Dezember 2021.

Nicht zuletzt wegen der nach dem russischen Einmarsch in die ­Ukraine stark gestiegenen Energiepreise rechnen Ökonomen laut Nachrichtenagentur Reuters damit, dass die Inflationsrate auch am Jahresende noch bei mehr als 50 Prozent stehen wird. Nach Prognosen der türkischen Zentralbank ist auch im kommenden Jahr nicht damit zu rechnen, dass das ausgegebene Ziel von fünf Prozent Inflation erreicht werden kann. Laut der eigenen Einschätzung wird die Teuerungsrate im kommenden Jahr bei durchschnittlich 8,2 Prozent liegen.

Die Inflation wird in der Türkei durch den andauernden Werteverfall der landeseigenen Währung zusätzlich befeuert. Die Lira büßte im vergangenen Jahr im Vergleich zum US-Dollar etwa die Hälfte ihres Wertes ein. Aufgrund der trotz eines Rückgangs 2021 um 7,5 Prozent nach wie vor negativen Außenhandelsbilanz sorgt sie für einen erheblichen Preisauftrieb. Beim Transport hat die Teuerung im Jahresvergleich um rund 100 Prozent zugelegt, Lebensmittel verteuerten sich ebenfalls weiter. Im März legten laut der Statistikbehörde die Erzeugerpreise sogar um rund 115 Prozent im Jahresvergleich zu.