Sergej Lawrow zu Staatsbesuch in Indien eingetroffen

Kirill Kudryavtsev/Pool AFP/AP/dpa Sergej Lawrow am 23. März in Moskau

Neu Delhi. Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist zu einem Staatsbesuch in Indien eingetroffen. Am Freitag soll er in Neu Delhi mit Premierminister Narendra Modi zusammentreffen. Auch eine Unterredung mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar ist nach Angaben beider Länder geplant. Lawrow kam am Donnerstag von einem offiziellen Besuch in China. Indien und China, die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt, haben in punkto Ukrainekrieg bisher weder westliche Sanktionen mitgetragen noch Russland kritisiert. Indien unterhält lange und enge Beziehungen zu Moskau. Der Handel soll weiter ausgebaut werden. Möglicherweise wird es bei den Treffen in Neu Delhi auch um Alternativen zum Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift gehen. Aus dem wurden im Zuge der westlichen Sanktionen zahlreiche russische Banken ausgeschlossen. (dpa/jW)