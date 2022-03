UN-Hochkommissarin: Hinweise auf Kriegsverbrechen in Ukraine

REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Genf. Die UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet sieht Anzeichen für Kriegsverbrechen durch Russland in der Ukraine. Laut der Chefin des UN-Menschenrechtsbüros gebe es glaubwürdige Hinweise, dass russische Einheiten mindestens 24 Mal Streumunition in Siedlungsgebieten eingesetzt haben, gab Bachelet am Mittwoch abend bekannt. Außerdem berichtete sie über Angriffe auf Wohnhäuser, Verwaltungsgebäude, Krankenhäuser und Schulen. Bislang habe ihr Büro mindestens 1.189 tote und 1.901 verletzte Zivilisten registriert. Die wahre Zahl liege aber viel höher. Die heftige Zerstörung von zivilen Objekten und die hohe Opferzahl seien ein starker Hinweis, dass fundamentale Prinzipien des Kriegsrechts nicht beachtet worden seien.

AFP or licensors Die Hohe Kommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen (Genf, 28.2.2022)

Bachelet betonte, dass ihr Büro nicht nur Hinweisen auf russische Kriegsverbrechen nachgehe. Der angebliche Gebrauch von Streumunition durch ukrainische Einheiten werde ebenso untersucht, sagte sie, ohne weitere Details zu nennen. Außerdem gebe es Berichte über die Tötung von zwei prorussischen Zivilisten, sowie über Hunderte Verhaftungen durch die ukrainische Polizei. (dpa/jW)