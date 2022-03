Rassistischer Tweet gegen Fußballprofi: Brite muss in Haft

File Photo Opfer der Beleidigung: Der englische Fußballspieler Marcus Rashford

Worchester. Weil er den englischen Fußballnationalspieler Marcus Rashford in sozialen Medien rassistisch beleidigt hat, ist ein Brite am Mittwoch zu einer sechswöchigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der 19jährige hatte den Manchester-United-Profi am 11. Juli 2021 beim Kurznachrichtendienst Twitter beschimpft, nachdem Rashford beim EM-Finale gegen Italien einen Elfmeter verschossen hatte. Italien gewann das Endspiel gegen England im Londoner Wembley-Stadion 3:2. Der Täter hatte vor Gericht eingeräumt, Rashford beleidigt zu haben. Zuvor hatte er laut den britischen Behörden allerdings noch versucht, die Tat zu verschleiern. Nachdem sein öffentlich sichtbarer Beitrag gemeldet worden war, änderte er seinen Twitter-Namen und stritt ab, dass der Tweet von ihm stammte. (dpa/jW)