Mindestens vier Tote bei Anschlag in Israel

Ilia Yefimovich/dpa Abtransport der Leiche eines Opfers nach einem Anschlag in Israel (Chadera, 27.3.2022)

Tel Aviv. Bei einem Anschlag in Israel sind mindestens vier Menschen getötet worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka. Eine weitere Person habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Mann eröffnete den Angaben zufolge in Bnei Brak bei Tel Aviv gezielt das Feuer auf Passanten. Nach Medienberichten war er auf einem Motorrad unterwegs und schoss an mehreren Orten auf Menschen.

Erst am Sonntag waren bei einem Anschlag in der Küstenstadt Chadera zwei Polizisten und beide Attentäter – israelische Araber aus dem Norden des Landes – getötet worden.

Vor einer Woche waren bei einem weiteren Angriff in Beerscheva im Süden Israels vier Menschen getötet worden, zwei Männer und zwei Frauen. Der Angreifer, ein Beduine aus der Negev-Wüste, wurde von Passanten erschossen. (dpa/jW)