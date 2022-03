Westen will hohen Sanktionsdruck auf Russland beibehalten

Uncredited/Ukrainian Foreign Ministry Press Service/AP/dpa Begrüßungsrede des türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan für die Verhandlungsdelegationen Russlands und der Ukraine (Istanbul, 29.3.2022)

Berlin. Wegen des fortdauernden Kriegs gegen die Ukraine wollen die NATO-Mächte Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und USA den hohen Sanktionsdruck gegen Russland beibehalten. Darauf habe sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstagnachmittag in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem britischen Premierminister Boris Johnson und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi verständigt, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag mit.

Die fünf Politiker drängten den russischen Präsidenten Wladmir Putin erneut dazu, einer Waffenruhe zuzustimmen, alle Kampfhandlungen einzustellen, die russischen Soldaten aus der Ukraine abzuziehen und eine diplomatische Lösung zu ermöglichen. Die westlichen Staats- und Regierungschefs waren sich demnach einig, die Ukraine weiter tatkräftig zu unterstützen.

Zuvor hatte eine Annäherung bei den russisch-ukrainischen Verhandlungen in Istanbul vorsichtige Hoffnungen genährt. Die russischen Unterhändler bezeichneten die jüngsten Verhandlungen mit der Ukraine als »bedeutsam« und kündigten an, dass Russland seine militärischen Aktivitäten in der Region Kiew und bei Tschernihiw im Norden »radikal« verringern werde. Die ukrainische Seite sprach davon, dass nun ein Treffen der Staatschefs beider Länder, Wolodimir Selenskij und Wladimir Putin, möglich erscheine. (AFP/jW)