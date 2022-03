Radsport: Begeisterung nach erstem Sieg für Afrikaner bei Klassiker

Olivier Matthys/AP/dpa

Gent. Nach seinem Sieg beim Klassiker Gent-Wevelgem als erster afrikanischer Radprofi ist Biniam Girmay von den damit verbundenen Hoffnungen überwältigt. »Ob ich ein Geschenk für den Radsport bin? Als erster Afrikaner zu gewinnen, bringt Druck mit sich. Jeder schaut einen an und redet über einen. Ich fühle jetzt diesen Druck. Ich sehe mich nicht als Vorbild«, sagte der 21jährige Eritreer am Montag auf einer Pressekonferenz in Gent. Am Morgen nach Girmays sensationellem Sieg bei dem belgischen Kopfsteinpflasterrennen hatten zahlreiche Fans und Medienvertreter vor seinem Hotel gewartet.

Am Sonntag hatte Girmay den schweren Klassiker Gent-Wevelgem gewonnen und den Stars um Wout van Aert die Schau gestohlen. Der 21jährige holte sich nach 248,8 Kilometern überraschend den Sieg im Sprint einer vierköpfigen Spitzengruppe vor dem Franzosen Christophe Laporte und dem Belgier Dries van Gestel.

Die Flandernrundfahrt am Sonntag lässt Girmay wie geplant aus. Seine nächsten Renneinsätze sind bei Eschborn-Frankfurt am 1. Mai und dann vom 6. Mai an beim Giro d›Italia eingeplant. Girmay hofft, dass sich der Trubel um ihn bis dahin gelegt hat. »Ich mag es, Rennen zu fahren und zu gewinnen. Aber ich mag die Aufmerksamkeit und die Kameras nicht. Dafür bin ich nicht bereit.« (dpa/sid/jW)