Absoluter Respekt

Essen/Bukarest. Der deutsche und rumänische Handball trauert um Petre Ivanescu. Der frühere Bundestrainer und Erfolgscoach des VfL Gummersbach und des Tusem Essen war im Alter von 85 Jahren den Folgen einer Krebserkrankung erlegen. Dies hatte die Familie des Rumänen dem SID am Freitag bestätigt. Ivanescu war von 1987 bis 1989 Bundestrainer. In Rumänien, wo er ebenfalls als Handball-Legende verehrt wird, wurden zu Ehren des in Bukarest geborenen einstigen Ausnahmespielers am Wochenende Gedenkminuten abgehalten. Sein früherer Schützling Heiner Brand, Urgestein des VfL Gummersbach, würdigte den Verstorbenen. »Ich habe mich häufig mit ihm gefetzt, wir haben aber immer einen gemeinsamen Weg gefunden«, sagte der Weltmeister von 1978: »Er war ein hervorragender Fachmann mit einem ausgeprägten Handball-Sachverstand. Eine absolute Respektsperson.« (sid/jW)