Pinguin in der Wüste

Millionen Menschen verfolgen die Fußballweltmeisterschaft, die Fußballbundesliga oder die Olympischen Spiele. Und doch gibt es einen gesellschaftlichen Bereich, in dem Sport vergleichsweise selten vorkommt. Manchmal dürfen Hooligans oder Boxer in der heiligen Welt der Hochliteratur auftreten, aber dies scheinen eher kleinere Leckerbissen für das Bildungsbürgertum zu sein. Oder wo sind die Romane über Triathletinnen und Eiskunstläufer, wo sind die Gedichtbände über die Mühsal des Trainings, über Routinen und Schweiß, über Erfolge und Misserfolge, über den Wunsch, einmal im Leben der erste zu sein, oder über die Zweifel daran?

All das sind existentielle Themen, aus denen ohne weiteres Literatur entstehen kann. Das beweist ein Gedichtband, den Clemens Böckmann in dem kleinen, feinen Leipziger Verlag Trottoir Noir herausgegeben hat. Schon lange begeistert Böckmann sich fürs Skispringen, besonders für den Umstand, »dass es im Grunde ein langer Sturz ist. Nach dem Verlassen der Schanze geht es eigentlich nur noch darum, gut zu landen.« Auf einer Reise durch die Steiermark besuchte Böckmann eine Skisprungschanze und kam zufällig mit dem dortigen Hausmeister ins Gespräch. Der berichtete ihm von einem ehemaligen Schüler des Sportinternats, der nebenbei Gedichte schrieb. Böckmann durchsuchte die Jahrbücher und telefonierte mehrere Nummern ab, bis er auf die Aufzeichnungen von Alvaro Maderholz stieß. In mehr als 400 Vierzeilern hatte der ehemalige Skispringer versucht, seinen Sport in Sprache zu fassen. Mit einer erstaunlichen Beharrlichkeit hat Maderholz über Jahre fast jeden Tag ein Gedicht notiert, für den Band »Springer Innen« hat Clemens Böckmann 59 dieser Vierzeiler ausgewählt.

»Springer Innen« beginnt mit Zeilen, die von einer Kindheit inmitten der vielen Regeln eines Sportinternats berichten: »Bevor das Frühstück läutet / kurz sind wir noch Kinder«, heißt es da beispielsweise oder: »Hinter heimlichen Türen / blättere ich.« Trotz der knappen Form werden die Nächte in knarrenden Hochbetten ebenso greifbar wie die kargen Geburtstagsfeiern im Internat. Später weitet sich der Raum. Die Gedichte erzählen von der Beschaffenheit des Schnees, vom Warten am Skilift und natürlich immer wieder von den Momenten des Absprungs, des Flugs, der Landung. Die Form der Vierzeiler ist dafür wie gemacht: Ein Bruch im Rhythmus zieht den Lesenden plötzlich den Boden weg, ungewöhnlich lange Zeilen halten sie in der Schwebe, das letzte Wort eines Gedichts lässt sie mal sanft, mal unsanft landen. Tatsächlich wird das Gefühl der Schwerelosigkeit in einigen Gedichten sehr gut spürbar. Das liegt möglicherweise auch an einer gewissen Sprachskepsis, die den Gedichten innewohnt und die möglicherweise auf Maderholz’ Zweisprachigkeit zurückgeht: Er wurde 1973 in Santiago de Chile geboren und kam erst im Jahr nach seiner Geburt gemeinsam mit seiner österreichisch-chilenischen Mutter in die Steiermark.

»Pinguin in der Wüste / so springen die Gedanken / Vogelstrauß auf dem Eis / an meine Jugendjahre«, lautet ein weiteres Gedicht. Es bleibt offen, ob Alvaro Maderholz sich aufgrund seiner Herkunft fremd fühlte oder ob er sich vom Konkurrenzdenken im Sportinternat distanzierte. Große Erfolge feierte er nie – aber was sind eigentlich Erfolge? Am weitesten zu springen? Gedichte zu notieren? Oder etwas ganz anderes? Ein kurzer Prosatext von Alvaro Maderholz, den Clemens Böckmann den 59 Vierzeilern vorangestellt hat, scheint genau diese Frage zu stellen. In dem Text erzählt Maderholz die ungewöhnliche Lebensgeschichte von Michael Edwards aka Eddie the Eagle nach, der sich auf den Hügeln Südenglands das Skifahren selbst beibrachte, um als einziger Skispringer Großbritanniens an den Olympischen Spielen im Jahr 1988 teilzunehmen – mit einem grandios schlechten Ergebnis, das ihn zu einer Art Kultfigur machte. Bei den Olympischen Spielen ist Maderholz nie gewesen. Er beendete mit 23 Jahren seine Laufbahn, arbeitete fortan als Pfleger und kam im Alter von nur 41 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Dank Clemens Böckmann sind seine Gedichte nicht verlorengegangen. Ein Vierzeiler hallt besonders lange nach. Er weist weit über das Skispringen hinaus: »Du musst noch einmal springen, sagt mir der Trainer / weil es ohnehin nur diesen gibt / und ich her zu Fuß gekommen bin / setz ich mit meiner Weite nur die anderen unter Druck.«