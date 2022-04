Der permanente Gerichtshof

Amazon Studios/ZUMA Press/imago images Die Rolle der weiblichen Figur: Stellvertreterin von Pietät und Scharfsinn oder Nervensäge? Sahar Goldust als Farkhondeh

Die Filme von Asghar Farhadi geben großzügige Einblicke in den iranischen Alltag. Sie reproduzieren Lebensweisen von Menschen um die Vierzig. Klassenspezifische Vorgaben bestimmen nicht nur die Ausstattung von Wohnungen, sondern auch die Auswahl der Stadtausschnitte. »Nader und Simin« (2011) und »The Salesman« (2017) waren in der Mittelschicht situiert, »A Hero« steigt dagegen ins untere Kleinbürgertum hinab. ­Farhadi zeigt Büros und Flure in der Stadtverwaltung, das Innenleben von Bankfilialen, karitativen Vereinen, Ladenlokalen und von Gefängnissen. Sein Film wurde diesmal auch nicht in Teheran, sondern in Schiras gedreht, und so ist das gewohnte Betongrau durch ein Sandgelb als Quelle visueller Tristesse ersetzt.

Rahim Soltani (Amir Jadidi) ist Kalligraph und Maler, das heißt, ein besserer Anstreicher. Vor einiger Zeit wollte er eine Firma gründen, hatte sich Geld geliehen, wurde von seinem Teilhaber betrogen, der ihn mit Schulden zurückließ. Deshalb sitzt er eine Gefängnisstrafe ab.

»A Hero« beginnt mit seinem Freigang. Soltani will ihn nutzen, um Geld aufzutreiben, umzuschulden, seine Ehre wiederherzustellen. Die Chancen stehen dafür nicht schlecht. Seine Freundin hat vor kurzem eine Handtasche mit Goldmünzen gefunden, der Erlös würde die Hälfte der Schulden tilgen. Doch der Goldkurs ist volatil, deshalb gehen eine Woche später die früheren Kalkulationen schon nicht mehr auf. Inzwischen hat auch die Familie Einwände geltend gemacht. Er disponiert also um, zeigt den Goldfund an und verschiebt seine Hoffnungen auf den Finderlohn.

Taktisches Verhältnis

Soltanis moralischer Aufschwung war nicht nur nicht ganz selbstlos, er führt auch in ein kleines Verhängnis, wie es ganz ähnlich in allen Filmen von ­Farhadi angelegt ist. In »A Hero« bringen es die undurchsichtigen Voraussetzungen des Goldbesitzes mit sich, dass Soltani seine Geschichte immer wieder anpassen muss. Aus kleinen werden immer größere Widersprüche, die er dann mit weiteren Erfindungen kaschiert, was dann weitere Konsequenzen nach sich zieht. Irgendwann ist der Ausgangspunkt völlig vernebelt und das Konstrukt von einer Lüge nicht mehr unterscheidbar. Das bleibt auch nicht unbemerkt, erregt Misstrauen, es entstehen Gerüchte, alles könnte auffliegen und den ursprünglich gut gemeinten Zweck zunichte machen.

Im Iran von »A Hero« leben die Menschen vor einem permanent tagenden Gerichtshof. Ständig muss etwas erklärt oder bezeugt werden, woraufhin scharfsinnig nachgebohrt wird. Das erzwingt das Lavieren um Tatbestände und Wahrheiten, das alle Filme Farhadis unter Spannung setzt. In »A Hero« kommen als zusätzliches Unheil »die Medien« hinzu, konventionelle und »soziale«, wie sie auch im Iran genannt werden. Durch einen Fernsehbeitrag bekommt Soltanis Geschichte eine breitere Aufmerksamkeit. Dass jemand einen so wertvollen Verlust zurückerstattet, ist auch in einem Gottesstaat eher die Ausnahme und wird groß gefeiert. Soltani wird zum gesellschaftlichen Vorbild aufgebaut. Eine Mythenbildung , die um so leichter fällt, als er ein freundlicher, gutaussehender Tölpel ist, dem man nichts als gute Absichten unterstellen möchte, so sehr er auch seine 15 Minuten Ruhm zu nutzen versucht, um mit seinen Angelegenheiten ins Reine zu kommen. Irgendwann glaubt er schließlich sogar selbst an das märchenhafte Licht seines neuen Ansehens und gerät unter den Druck einer medialen Dynamik, die kurz danach auch seinen Niedergang orchestriert.

In einer durchislamisierten Gesellschaft ist ein taktisches Verhältnis zur Sittlichkeit, trotz allgemeiner Verbreitung, nicht gern gesehen, auch mit lediglich relativen Wahrheiten tut man sich schwer. Farhadi zeigt in seinem Film eine durch Traditionen und Doktrinen geprägte Gesellschaft, die mit den Begriffen von Scham, Schuld und Schande unter Kontrolle gehalten wird. Dabei ist nicht leicht zu unterscheiden, zumal es absichtlich in der Schwebe gelassen wird, ob die traditionellen Moralvorstellungen oder deren staatliche Institutionalisierung das dominierende Element dieser Kontrolle bilden. Klar ist aber, dass solche Verhältnisse in jedem den Richter oder Polizisten herauskitzeln.

In Jahrtausenden

Im Gegensatz dazu steht dann Farhadis Erzählprinzip, das auf stetiger Ambivalenz beruht. Jede Szene verschiebt die Einschätzungen zu verschieben und versorgt die Figuren mit neuem Hintergrund, auch negativ besetztem. Die Mannigfaltigkeit der Informationen, Interessen und Willensregungen sowie eine Stapelung von Überraschungen erzeugt aber derart viele Wendungen, dass es nicht ganz ohne Naivitäten, Unwahrscheinlichkeiten und lose Enden zugeht. Am Ende mutet der Film ein bisschen wie eine Scripted-Reality-Gerichtsshow aus dem Nachmittagsprogramm von vor zwanzig Jahren an.

Subtiler arrangiert, weil nur immer beiläufig dramatisiert, ist dagegen das trotzdem alles durchziehende Thema der vom Islam geprägten Geschlechterordnung. Der Goldschatz wirft moralische Fragen nämlich nicht nur als Fundsache auf, die Umstände der Geschichte müssen auch deshalb immer wieder umerzählt werden, weil die außereheliche Freundschaft zu einer Frau dabei im Spiel ist, und man auf die allseits herrschende Doppelmoral nicht bauen kann (»Ah, so einer sind sie also«).

Doch so subtil die Rolle des Geschlechterverhältnisses bei Farhadi auch behandelt wird, ist nicht zu übersehen, dass seine Filme stark von einer männlichen Perspektive bestimmt sind. Seine Hauptfiguren sind Männer der Pflicht mit leicht resignativem Einschlag. Ihre Rolle fordert ihnen Reglosigkeit ab, die Leidenschaften wegsteckt und Zumutungen stoisch abarbeitet. Die weiblichen Figuren sind dagegen oft ausdrucksstärker, suchen eher grundsätzlich nach Auswegen, solche Ansprüche machen sie aber auch zu Nervensägen. Auch Soltani, allseitig abhängig und an die Erniedrigungen materieller Armut gewöhnt, ist alles andere als ein Sultan. Ständig muss er sich entschuldigen, bescheiden den Kopf neigen, bitte und danke sagen und baut doch ausdauernd zäh an seinen Angelegenheiten.

Für ein westliches Publikum besteht das Anziehende iranischer Filme nicht zuletzt in den Annahmen, wie in ihnen Zensurvorgaben umgangen oder überspielt werden. In »A Hero« verlangt der zweimalige Oscar-Gewinner der kulturellen Neugier allerdings auch die Beschäftigung mit weiteren Ambiguitäten ab. Nicht nur ist dieser Film in einem kleinbürgerlichen Milieu angesiedelt, eine der ersten Szenen spielt auch vor dem Felsengrab von Darius II. bei Persepolis. Mit der Wahl dieses Drehorts schlägt Farhadi in eine Argumentationslinie ein, die man hierzulande nur eher mit Alexander Gauland verbindet (»Vogel- oder Fliegenschiss in der Geschichte«): Was ist die »Islamische Republik Iran« vor dem Hintergrund einer Geschichte, die in Jahrtausenden rechnet, was zählt davon angesichts dieser, wie Farhadi sagt »ruhmreichen Spuren der iranischen Identität«?