»Die Lücke füllen«

Maxim Shemetov/REUTERS Mehr Exporte nach China im Blick: Pumpstation von Gasprom in der fernöstlichen Amur-Region

Ein möglicher Lieferstopp von russischem Erdgas in der EU würde nicht nur dem europäischen Endverbraucher, sondern auch der russischen Wirtschaft schaden. Denn Deutschland und andere EU-Länder sind laut Zahlen der russischen Zentralbank mit 24 bzw. 27 Prozent bisher die größten Abnehmer von russischem Gas, auf Asien (Kasachstan, China, Südkorea) entfallen nur 16,5 Prozent der russischen Gasexporte. Zwar können europäische Gasabnehmer nach vorläufiger Zusage von Präsident Wladimir Putin das Gas über ein spezielles Konto bei der Gasprombank erst einmal weiterhin in Euro bezahlen, es stellt sich jedoch die Frage, ob hinter der Rubel-Forderung nicht eine reale Umorientierung auf die asiatischen Märkte steckt.

Bereits 2021 erhöhte Russland die Gaslieferungen nach China von 4,1 Milliarden Kubikmeter 2020 auf 7,1 Milliarden Kubikmeter; Mitte März nahmen die Lieferungen über die Gaspipeline »Sila Sibiri« (Kraft Sibiriens), die 2019 in Betrieb gegangen ist, dem Energieriesen Gasprom zufolge weiterhin zu. Das Ziel bis 2025 sind 38 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich. Darüber hinaus hatte Gasprom Anfang Februar mit dem chinesischen Staatskonzern CNPC während Putins Besuch in Beijing einen Vertrag über eine zusätzliche Lieferung von jährlich zehn Milliarden Kubikmetern Gas aus dem russischen Fernen Osten unterschrieben; zusammen wären das 48 Milliarden Kubikmeter Gas. Das seien »sehr gute neue Lösungen«, lobte Putin die Vereinbarung damals.

Russische Marktforscher sehen im Reich der Mitte in der Tat eine wachsende Nachfrage nach Gas. Eine weitere Vereinbarung zwischen Russland und China wurde schon längst unterschrieben: über den Bau einer Gaspipeline namens »Sila Sibiri 2« von Russland über die Mongolei nach China. Auch die Verhandlungen über weitere Lieferungen bis zu 50 Milliarden Kubikmeter jährlich durch die neue Pipeline laufen bereits. Sollte der Vertrag unverändert unterschrieben werden, könnte Russland ab 2025 bis zu 98 Milliarden Kubikmeter Gas alleine nach China liefern. Zum Vergleich: Deutschland verbraucht aktuell laut dem Verein AG Energiebilanzen etwa 80 Milliarden Kubikmeter Erdgas jährlich.

Das Gas ist nicht alles. Anfang Februar unterzeichnete der Ölkonzern Rosneft mit CNPC ebenfalls einen Vertrag über die Lieferung von 100 Millionen Tonnen Öl für zehn Jahre. »China hat die klare Aufgabe, die Entwicklung von Erdöl und Gasen auf seinem Territorium zu reduzieren, um das Territorium nicht zu verschmutzen«, kommentiert der führende russische China-Experte Alexej Maslow am Freitag gegenüber junge Welt. Der russische Trend, die Exporte von Öl und Gas zu diversifizieren, bekomme so einen starken Schub, brauche allerdings neue Infrastruktur für den Transport.

Ob Russland dadurch gewinnt? Westliche Sanktionen als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine haben die Wirtschaft das Landes hart getroffen, und China weiß diesen Krisenzustand sicher zum eigenen Vorteil zu nutzen. Maslow verweist darauf, dass es für die Volksrepublik bereits sehr profitabel sei, das russische Öl zu kaufen, weil durch langfristige Verträge noch die alten Preise gelten würden. Beijing dementierte am Dienstag Medienberichte, wonach man eigenen Energieunternehmen empfohlen habe, ihre Beteiligung an Projekten in Russland zu reduzieren – angesichts der Sanktionsdrohungen der USA.

Zwar setzen staatliche chinesische Unternehmen ansonsten noch nicht so gerne ihre Füße auf russisches Territorium. Doch private Firmen hieß der chinesische Botschafter in Russland, ​​Zhang Hanhui, bereits willkommen. Kleine Unternehmen werden seinem Rat folgen und versuchen, »die Lücke« auf dem russischen Markt zu füllen, schrieb die Zeitung South China Morning Post am Dienstag. Chinesischen Analysten zufolge könnten die Firmen gerade mit dem Verkauf von Autoteilen, in der Lebensmittelbranche sowie im medizinischen und Infrastrukturbereich Profite machen.