Unmut entladen

REUTERS/Dinuka Liyanawatte Ausnahmezustand in Sri Lankas Hauptstadt Colombo: Ausgebrannter Bus nach den Protesten am Donnerstag (1.4.2022)

Trotz einer Ausgangssperre haben in Sri Lanka zahlreiche Menschen angesichts einer schweren Wirtschaftskrise gegen die Regierung von Präsident Gotabaya Rajapaksa protestiert. Unter den Demonstranten waren am Sonntag laut AFP-Fotografen auch mehrere Dutzend Abgeordnete von Oppositionsparteien. Die Behörden hatten zuvor wegen der online angekündigten Proteste die Sperrung von Plattformen wie Facebook und Twitter angeordnet. Nach der Eskalation regierungskritischer Proteste in der Hauptstadt Colombo hatte Rajapaksa am Freitag abend den Ausnahmezustand verhängt, was vor allem Polizei und Armee zusätzliche Befugnisse verleiht. Eine zunächst 36stündige Ausgangssperre galt bis zu diesem Montag morgen, allein am Samstag gab es 664 Festnahmen wegen Verstößen dagegen. Der Staatschef verteidigte das rigide Durchgreifen als notwendig »zum Schutz der öffentlichen Ordnung«. Dagegen kritisierte die Bar Association of Sri Lanka (BASL), die Juristenvereinigung des Landes, in einer Erklärung den Ausnahmezustand als unverhältnismäßig und forderte, dass der Erlass »nicht zur Einschränkung friedlichen Protestes sowie für willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen« missbraucht werden dürfe.

Lange hatten die rund 22 Millionen Einwohner der Insel die sich stetig verschlechternde Versorgungslage eher still hingenommen. Am Donnerstag abend nun entlud sich an der Straße zur Residenz des Präsidenten der angestaute Unmut – Demonstranten setzten zwei Militärbusse und einen Polizeiwagen in Brand, griffen Beamte mit Ziegelsteinen an und blockierten die Straße mit brennenden Reifen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein und nahm 53 Menschen fest, von denen 21 am Freitag abend gegen Kaution freigelassen wurden, wie Justizbeamte mitteilten. Hunderte Anwälte erklärten sich bereit, die Fälle kostenfrei zu übernehmen. Besorgt zeigten sich im unmittelbaren Nachgang der Ereignisse auch Journalistenorganisationen. Allein der Daily Mirror, eine der größten Tageszeitungen, listete sieben Medienschaffende namentlich auf, die an der freien Berichterstattung gehindert worden seien. Einige kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus, andere auf Polizeiwachen.

Seit einem halben Jahr hat sich die wirtschaftliche Krise zur größten seit der Unabhängigkeit 1948 zugespitzt. Die Inflation mit gravierendem Preisanstieg vor allem für Waren des täglichen Bedarfs ist seit Monaten zweistellig, viele Produkte sind gar nicht mehr erhältlich, weil sie eingeführt werden müssen. Und für Importe fehlt wegen der auf ein Minimum geschrumpften Devisenreserven das Geld, die wenigen verbliebenen US-Dollar wandern in den Schuldendienst – allein dieses Jahr sind 6,9 Milliarden US-Dollar fällig. Folglich fehlt es insbesondere an Treibstoff, was zu langen Schlangen an Tankstellen, Streiks selbst bei Busfahrern wie am Wochenende in Anuradhapura sowie immer längeren Stromabschaltungen führt, die von sieben auf zehn Stunden erhöht wurden. Wegen Papiermangels mussten die Schulprüfungen verschoben werden, mehrere Zeitungen stellten ihre Printausgabe ein. Mangelware sind auch Milchpulver, Dünger und Medikamente. Am Sonnabend wurde vermeldet, in indischen Häfen habe die Beladung von Schiffen mit 40.000 Tonnen Reis begonnen, die vor dem singhalesischen und tamilischen Neujahr Mitte April in Sri Lanka ankommen sollen. Sie sind Teil des eine Milliarde US-Dollar schweren Hilfspakets, das Colombo kürzlich mit dem großen Nachbarn ausmachte. Auch eine weitere Ladung Kraftstoff aus Indien, insgesamt damit bisher 200.000 Liter, traf am Samstag ein.

Außergewöhnlich kritisch äußerte sich am Wochenende Colombos Erzbischof Malcolm Ranjith, höchste christliche Autorität in dem buddhistisch dominierten Land. Es reiche nicht, einige Menschen in ranghohen Positionen auszutauschen, das politische System müsse sich ändern, so der Kardinal mit Blick auf die sogenannte exekutive Präsidentschaft. Nach dem Wahlsieg Rajapaksas bei den Präsidentschaftswahlen im November 2019, der umgehend seinen älteren Bruder, Expräsident Mahinda Rajapaksa, zum Premierminister berief, und dem haushohen Sieg der Regierungspartei SLPP 2020 sind sämtliche Vollmachten wieder beim Staatsoberhaupt gebündelt. Der Rajapaksa-Clan kontrolliert in Familie die Regierung.