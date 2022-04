Anno … 14. Woche

1667, 9. April: Im Pariser Palais du Louvre wird die erste Kunstausstellung der Welt eröffnet. Der vom sogenannten Sonnenkönig Ludwig dem XIV. initiierte »Pariser Salon«, wird bald zum Treffpunkt von Sammlern und Händlern und bildet den Mittelpunkt der französischen Kunstszene. 1804 werden hier zum ersten Mal Künstler für ihr Werk ausgezeichnet.

1917, 7. April: Wilhelm II. erklärt in einer Rede, dass nach einem siegreichen Ende des Krieges das an die Einnahmen und die Steuerleistung des Wählers gekoppelte preußische Dreiklassenwahlrecht durch ein geheimes und direktes Wahlprozedere ersetzt werden soll. Der Vorstoß dient der Hebung der »Kriegsmoral« und hat keine praktischen Folgen.

1927, 9. April: Fast sechs Jahre nach dem Schuldspruch gegen die des Raubmordes angeklagten Anarchisten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti verkündet Richter Thayer als Urteil die Todesstrafe. Der fundamentalen juristischen Grundsätzen Hohn sprechende Prozess gegen die beiden aus Italien in die USA ausgewanderten Arbeiter führt zu weltweiten Massenprotesten gegen die US-amerikanische Justiz. Sacco und Vanzetti werden in der Nacht vom 22. zum 23. August 1927 im Staatsgefängnis von Charlestown (Massachusetts) auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.

1952, 7. April: Angehörige der in der Bundesrepublik verbotenen FDJ stören in Hamburg eine Veranstaltung des rechtsgerichteten Bundes Deutscher Jugend (BDJ). Nachdem der Ordnerdienst des BDJ und die Polizei die FDJler aus dem Saal gedrängt haben, formieren sich letztere zu einer Demonstration. Die Polizei versucht, die etwa 500 FDJler mit einem Wasserwerfer zu zerstreuen. Bei den anschließenden Auseinandersetzungen gehen die Scheiben eines nahegelegenen Polizeireviers zu Bruch.

1957, 4. April: Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) nimmt auf einer Pressekonferenz in Bonn Stellung zu dem in der Öffentlichkeit anhaltenden Streit um eine Ausrüstung der Bundeswehr mit nuklearen Waffen. Er erklärt, dass »die taktischen Atomwaffen (…) im Grunde nichts anderes (sind), als eine Weiterentwicklung der Artillerie«. Die Deutschen, fügt er hinzu, müssten sich, auch im Namen der »Gleichberechtigung« mit anderen NATO-Staaten, in der Nuklearbewaffnung der vorgegebenen Entwicklung anpassen.