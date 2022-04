Eine italienische Spezialeinheit zum Schutz von Kulturgut kann künftig auch in anderen Ländern eingesetzt werden. Das geht aus einem Dekret hervor, das Kulturminister Dario Franceschini am Donnerstag in Rom unterzeichnete. Die Experten und Ermittler der sogenannten Blauhelme der Kultur können gerufen werden, um Kulturgut vor Schäden durch Katastrophen, Naturgewalten, Kriege und Terroranschläge zu schützen oder gegen den illegalen Handel von Kunstwerken vorzugehen. Anlass des Dekrets war ein Treffen der Kulturminister des Europarates am Freitag, dem Franceschini vorsteht. (dpa/jW)