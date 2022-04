Sand in den Bällen

Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Ist der Ball noch halbwegs rund wie die Welt oder hat er ein Gewissen, aus dem schon die Luft raus ist? »Weltgewissen, du bist ein Schandfleck«, stand auf den 6.500 Fußbällen, die der deutsche Künstler Volker-Johannes Trieb am Freitag, dem Tag der offiziellen WM-Auslosung, mit Sand gefüllt vor dem Sitz des Weltfußballverbands FIFA in Zürich ablud. Sie sollen stellvertretend für die 6.500 toten Arbeiter auf den WM-Baustellen in Katar stehen. Dort findet im November und Dezember die Fußballweltmeisterschaft der Männer statt. (jW)