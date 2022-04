Druck auf China fruchtet nicht

Olivier Matthys/Pool via REUTERS Virtuell verbunden: Chinas Staatschef Xi Jinping mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (1.4.2022)

Die Volksrepublik China hält trotz westlichen Drucks ihren Kurs. Bereits vor dem am Freitag virtuell abgehaltenen EU-­China-Gipfel hatte Außenamtssprecher Zhao Lijian betont, »niemand sollte andere zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden«. Einen vereinfachenden Ansatz von Freund und Feind zu wählen sei unklug. Die Spitzenvertreter der EU, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel, versuchten dennoch, die chinesische Führung zu einer klaren Distanzierung von Russlands Krieg in der Ukraine zu bewegen. Sollte dies in den nächsten Wochen nicht deutlicher geschehen, könnten auch die bislang sehr engen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu China in Frage gestellt werden.

So erklärte von der Leyen, dass dies »nicht nur ein entscheidender Moment für unseren Kontinent, sondern auch für unser Verhältnis zum Rest der Welt ist«. Michel äußerte sich ebenfalls deutlich. »Wir haben China aufgefordert, einen Beitrag zum Ende des Krieges in der Ukraine zu leisten«, sagte er. »China kann den Völkerrechtsverstoß Russlands nicht ignorieren.« Der chinesische Premier Li Keqiang betonte gegenüber den EU-Vertretern, »dass China sowohl einen heißen Krieg als auch einen kalten Krieg ablehnt«. Die Volksrepublik sei grundsätzlich gegen »die Teilung in Blöcke und Parteinahmen«. Sein Land wolle aber mit der EU und der Welt zusammenarbeiten und »eine konstruktive Rolle spielen, um die Lage zu entspannen, die Feindseligkeiten einzustellen, eine größere humanitäre Katastrophe zu verhindern und den Frieden bald zurückkehren zu lassen«.

Im Anschluss rief Präsident Xi Jinping China und die EU dazu auf, den Austausch über ihre Beziehungen und über wichtige Fragen des globalen Friedens und der Entwicklung zu intensivieren. Beide Seiten sollten eine konstruktive Rolle bei der Schaffung stabilisierender Faktoren in einer turbulenten Welt spielen, so Xi in dem Gespräch mit von der Leyen und Michel. Dabei bleibe Beijings Vision unverändert. Wenn überhaupt, dann ist sie unter den gegenwärtigen Umständen noch wichtiger geworden, fügte Xi hinzu.