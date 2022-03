Urteil als Abschreckung

IMAGO/photonews.at Julian H. in Handschellen auf dem Weg in den Schwurgerichtsaal kurz vor Beginn der Verhandlung am Mittwoch in St. Pölten

Kein Pappenstiel: Dreieinhalb Jahre Haft lautet das Urteil gegen den Privatdetektiv und Whistleblower Julian H., das am Mittwoch vor einem österreichischen Landesgericht in St. Pölten ausgesprochen wurde. H. ist der Macher des sogenannten Ibiza-Videos, das im Mai 2019 zum Bruch der damaligen österreichischen Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ führte. Das im Jahr 2017 auf der spanischen Mittelmeerinsel Ibiza gedrehte Video zeigt den damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), wie er korrupte Angebote an eine als Lockvogel agierende vermeintliche russische Oligarchennichte machte. Dieser versprach Strache – neben vielen anderen Dingen – auch die Vergabe öffentlicher Aufträge.

Enormer Aufwand

Doch nicht wegen der Erstellung des Videos wurde H. nun verurteilt. Der Privatdetektiv wurde beschuldigt, zwischen 2017 und 2018 insgesamt 1,25 Kilogramm Kokain an Bekannte in Niederösterreich, Salzburg und Oberösterreich übergeben zu haben, um mit dem so erworbenen Geld Schulden begleichen zu können. Pikant an den Vorwürfen ist, dass nur so eine Auslieferung H.s an den österreichischen Staat aus Berlin möglich gewesen war. Dorthin war H. nach Veröffentlichung des »Ibiza-Videos« gegangen. Die Erstellung des Videos selbst war nach spanischem Recht nicht illegal, weshalb deswegen auch keine Anklage möglich gewesen wäre.

Österreichische Menschenrechtsorganisationen äußerten sich im Anschluss an das Urteil besorgt und kritisch. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung von Amnesty International Österreich und Epicenter Works wird das Urteil als Einschüchterungsversuch gewertet, der das Ziel habe, auf zukünftige Aufdecker abschreckend zu wirken. Der Gerichtsentscheid sei möglicherweise »politisch motiviert« und werde zu einer »Einschränkung der Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit« führen. Indizien dafür seien der enorme Aufwand, mit dem H. verfolgt worden sei, sowie die mangelhafte Beweisführung. Auch der juristische Grundsatz »Im Zweifel für den Angeklagten« sei nicht zur Anwendung gekommen.

Tatsächlich gibt es zahlreiche Anzeichen für die Richtigkeit dieser Vorwürfe. So wurde nach Erscheinen des »Ibiza-Videos« eine 20köpfige Sonderkommission bei der Polizei gegründet. Im Juni 2020 erfuhr der mit der Affäre befasste parlamentarische Untersuchungsausschuss des Nationalrats, dass drei der Beamten der Sonderkommission gegen Strache ermittelten. Die restlichen 17 waren ausschließlich damit befasst, H. zu finden und herbeizuschaffen.

Zu diesem Zweck starteten österreichische Ermittlungsbehörden eine Verfolgungsjagd durch ganz Europa. Laut Informationen von Amnesty International und Epicenter Works umfassten die Ermittlungen neben Funkzellenauswertungen rund um die Kanzlei von H.s Berliner Anwalt auch Kontoöffnungen, Hausdurchsuchungen, den Einsatz von IMSI-Catchern zur telefonischen Überwachung, das Abfragen von Passagierlisten von Flügen sowie grenzüberschreitende Zielfahndungen nach von H. genutzten Fahrzeugen. Auch Personen aus dessen Umfeld wurden observiert und deren Telefone überwacht.

Widersprüche und Lügen

All dies, um angeblich einem kleinen Drogendealer das Handwerk zu legen. Für dessen Überführung konnte die Staatsanwaltschaft im Laufe des sich seit September 2021 hinziehenden Verfahrens nur mit einer sehr dünnen Beweisdecke aufwarten. Weder konnten die angeblich verkauften Drogen vorgelegt noch verräterische Kontobewegungen nachgewiesen werden. Die Belastungszeugen der Staatsanwaltschaft verstrickten sich im Laufe des Verfahrens immer wieder in Widersprüche und bezichtigten einander schließlich der Lüge, wie unter anderem der morgendliche Onlinenewsletter der Wiener Wochenzeitung Falter am Donnerstag berichtete. Hinzu kommt, dass einer der Hauptbelastungszeugen für seine Aussage 50.000 Euro des Glücksspielkonzerns Novomatic erhalten haben soll. Strache hatte im »Ibiza-Video« viel über Novomatic zu erzählen gehabt, unter anderem, dass der Konzern »alle Parteien« bezahlen würde. H.s Anwälte haben angekündigt, gegen das nicht rechtskräftige Urteil Berufung einlegen zu wollen. Für Donnerstag abend war in Wien eine Solidaritätskundgebung für den Verurteilten angekündigt.