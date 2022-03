Anrainer sprechen mit Taliban

Ali Khara /REUTERS Frauen in einer Schlange vor einer Bäckerei in Kabul am Donnerstag

Die Teilnehmer der dritten Afghanistan-Konferenz in China haben die Taliban-Regierung dazu aufgefordert, die Grundrechte aller Afghanen zu garantieren. Einschließlich Mitglieder ethnischer Minderheiten sowie Frauen und Kinder, hieß es in der Abschlusserklärung. Zuvor hatten sich am Donnerstag in Tunxi in der südostchinesischen Provinz Anhui neben dem chinesischen die Außenminister Pakistans, Irans, Tadschikistans, Turkmenistans, Usbekistans und Russlands getroffen. Für Kabul war der Außenminister der Taliban, Amir Khan Muttaki, angereist.

Die Teilnehmer der Konferenz forderten die Taliban außerdem dazu auf, »sichtbare Maßnahmen« zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Afghanistan »keine Brutstätte« mehr für Terrororganisationen sei, hieß es weiter in der Erklärung. Neben der Afghanistan-Konferenz stand auch ein erweitertes Troika-Treffen mit Vertretern Chinas, Russlands, der USA und Pakistans auf dem Programm.

In einer schriftlichen Botschaft hatte der chinesische Präsident Xi Jinping vor Eröffnung der Außenministergespräche am Donnerstag betont, Beijing respektiere die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität Afghanistans. Russlands Außenminister Sergej Lawrow forderte die »internationale Gemeinschaft« nach einem Treffen mit seinem afghanischen Amtskollegen Muttaki dazu auf, mit der Taliban-Regierung zusammenzuarbeiten, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS. Zudem machte er die westlichen Länder für die schwere Wirtschaftskrise in Afghanistan verantwortlich.

Angesichts der dramatischen Situation der Bevölkerung Afghanistans forderte UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag die Teilnehmer einer Geberkonferenz zu mehr humanitärer Hilfe auf. Das Land braucht nach UN-Angaben mindestens 4,4 Milliarden US-Dollar (3,9 Milliarden Euro). Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) versprach 200 Millionen Euro. Ein Bündnis deutscher Friedensorganisationen forderte am Donnerstag in einer Pressemitteilung eine »umfassende Hilfe und eine langfristige Unterstützung der notleidenden Menschen«.