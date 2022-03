Schnelle Pille

Zürich. Am Mittwoch stellten Adidas und der Weltverband FIFA den »Al-Rihla« (arabisch für Reise) als offiziellen Spielball für die Winter-WM vor. Dieser sei als erster WM-Ball aus Gründen der Nachhaltigkeit »ausschließlich mit wasserbasierten Farben und Klebstoffen« produziert worden. Eine neue Oberflächenstruktur habe er auch: »Dank des neuen Designs erreicht der Ball in der Luft ein wesentlich höheres Tempo«, sagte Franziska Löffelmann, Design­direktorin bei Adidas. Der Spielball wird nun in zehn Städten weltweit vorgestellt. (dpa/jW)