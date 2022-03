Peru träumt weiter

Mariana Bazo/ZUMA Wire/imago Im Aufwind: Peru gegen Paraguay (Lima, 29.3.2022)

In Südamerika sind am 29. März mit einem Doppelspieltag die sogenannten Eliminatorias, die WM-Qualifikationsspiele des kontinentalen Fußballverbands Conmebol, ausgeklungen. Am 25. März, dem vorletzten Spieltag, hatte sich Uruguay im Estadio Centenario von Montevideo in einem Sechspunktespiel gegen Peru qualifiziert (1:0 durch einen Treffer Ende des ersten Abschnitts des für den Regattaverein Flamengo Rio de Janeiro kickenden Giorgian de Arrascaeta).

Die Eliminatorias waren für die Urus holprig verlaufen. Erst der Wechsel von Kultfußballehrer Óscar Washington Tabárez zu Diego Alonso brachte die Charrúas wieder in die Spur und auf WM-Kurs. Dort hat sich der zweimalige Weltmeister längst wieder als Dauergast etabliert. Das kleine Land am Río de la Plata hat weniger Einwohner als Berlin, aber die Anzahl von Fußballtalenten, die es hervorbringt, scheint unendlich. Den Sack zu machte auch Ecuador, trotz einer eher peinlichen 1:3-Niederlage in Asunción gegen das längst eliminierte Paraguay, das auch schon bessere Tage gesehen hat und erneut nicht an einer WM teilnimmt. Sie haben exquisite Spieler mit glänzenden Qualitäten, doch es fehlt dem Team an mannschaftlicher Geschlossenheit, Disziplin und vor allem an Humankapital in den Mittelfeldregionen. Die einzelnen Mannschaftsteile finden nicht zusammen. Ecuador profitierte von den Niederlagen Perus und Chiles (0:4 im Estádio do Maracanã gegen Brasilien).

Argentinien und Brasilien hatten sich schon vor längerer Zeit für Katar qualifiziert. So ging es Mittwoch nacht (MEZ) nur noch darum, wer das Play-off-Match im Juni in Doha (erstmals ohne Rückkampf und auf neutralem Platz) gegen den Vertreter des Verbands AFC (Asien) erreichen würde, der entweder die Vereinigten Arabischen Emirate oder Australien heißen wird. Peru, Kolumbien und sogar die Faulpelze aus Chile hatten noch Chancen. Was die Chilenen anbelangt, so hatte ich bereits vor der Russland-WM gemahnt, dass sie einen Verjüngungsprozess einleiten müssen. Sie haben es nicht getan und nun die Quittung erhalten. Im Estadio San Carlos de Apoquindo von Santiago de Chile verlor das Team des Urus Martín Lasarte (Entdecker von Antoine Griezmann) nach zwei späten Toren von Luis Suárez (79.) und Supertalent Federico Valverde (90.) mit 0:2 und darf sich im November/Dezember am Pool rumlümmeln.

Die Kolumbianer von Klopp-Kumpel Reinaldo Rueda machten, was sie machen mussten: ihre letzte Chance wahrnehmen und einen Dreier bei Rotlaternist Venezuela einfahren. Eigentlich keine große Sache. James Rodríguez, WM-Star von Brasilien 2014, markierte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Strafstoß den einzigen Treffer des Spiels. Viel mehr gibt es tatsächlich nicht zu berichten.

Seit der Argentinier Ricardo »Tigre« Gareca die Auswahl Perus dirigiert, hat das Balltreten der Inkakicker einen beispiellosen Aufwind erfahren. Gareca qualifizierte die Weißroten 2018 nach 36 Jahren wieder für eine WM, und heuer sieht es auch sehr gut aus. Im Nationalstadion von Lima musste gegen Paraguay ein Sieg her, das reichte dann aus eigener Kraft für die Play-offs. Das Publikum war wild, und so machte Peru bereits vor der Pause alles klar, Paraguay war die ganze Zeit chancenlos und eher nicht zu beneiden. Bereits nach fünf Minuten setzte ­Christian Cueva mit einem weiten, brutal genauen Pass den in Turin geborenen ­Gianluca Lapadula ins Spiel, der vom Elfmeterpunkt aus gegen den rechten Innenpfosten einnetzte. Nach 42 Minuten erhöhte Yoshimar Yotún mit einem grandiosen, unhaltbaren Seitfallzieher auf 2:0. Vorausgegangen waren dem Treffer einige künstlerische Leckerbissen, ein schierer Augenschmaus.

Gareca ist längst ein Volksheld in Peru. Den gleichen Status hat nun sein Landsmann Gustavo Alfaro in ­Ecuador. Der Extrainer der Boca Juniors aus Buenos Aires hat den »Tri« für seine vierte WM (zuletzt 2014) qualifiziert und im Land eine nie gesehene Fußballbegeisterung ausgelöst. Das Spiel gegen Amerikameister Argentinien begann mit Goldregen von den Tribünen und endete mit einem umstrittenen Handpenal zugunsten ­Ecuadors in der Nachspielzeit, der den Alfaro-Boys einen Punkt (1:1) rettete (erst im Nachschuss drin) und die Fiesta für die Gastgeber perfekt machte. Indes ist Argentinien seit 31 Spielen unbesiegt (seit 21 WM-Qualimatches) und der klare Titelfavorit in Katar, neben Brasilien, das in der Höhe von La Paz 4:0 gegen Bolivien triumphierte.