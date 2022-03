»Das ist die bittere Realität bei Behörden in Deutschland«

C. Hardt/Future Image/imago images Geflüchtete haben mit bürokratischen Problemen und Willkür des BAMF zu kämpfen (Nürnberg, 29.5.2020)

Sie sind vor drei Jahren aus politischen Gründen aus der Türkei nach Deutschland geflohen und möchten hier in Ihrem Beruf als Arzt arbeiten. Sie haben auch eine Stelle gefunden. Woran scheitert die Aufnahme Ihrer Tätigkeit bisher?

Ich befinde mich noch im Asylverfahren und brauche daher die Zustimmung der zuständigen Ausländerbehörde. Beim Landesverwaltungsamt in Jena habe ich einen sogenannten Umverteilungsantrag gestellt, warte aber seit mehr als zehn Monaten auf meine Antwort. Normalerweise müssen sie innerhalb von drei Monaten antworten. Bisher habe ich keine Antwort erhalten. Gründe dafür werden nicht genannt. Daher darf ich nicht nach Sachsen-Anhalt umziehen und meiner ärztlichen Tätigkeit nachgehen.

Im Februar wurde Ihnen mitgeteilt, dass die Zuweisung vom Landesverwaltungsamt Thüringen nach Sachsen-Anhalt, wo Ihre potentielle Arbeitsstelle liegt, genehmigt wird, aber Ihre Akte noch nicht im Landkreis Burg angekommen sei. Ist sie inzwischen angekommen?

Nein, das ist sie noch nicht. Wenn ich meine Akte persönlich per Post geschickt beziehungsweise persönlich vorbei gebracht hätte, wäre ich schon längst als Assistenzarzt im Fachkrankenhaus tätig. Über die Gründe, warum es so lange dauert, geben sie keine Antwort. Sie sagen mir nur, meine Akte sei unterwegs. Die gleiche Auskunft bekommt auch die Personalabteilung des Fachkrankenhauses, die sich um meine Akte beim Landesverwaltungsamt erkundigt.

Gibt es keine Erklärung der Behörden dafür, dass der Vorgang so lange dauert? Schließlich ist es nicht alltäglich, dass eine Personalabteilung so geduldig ist und die Stelle nicht anderweitig vergibt.

Die Antwort der Verwaltung war komisch und nicht glaubwürdig. Sie sagten mir, dass der zuständige Mitarbeiter langzeiterkrankt gewesen und meine Akte daher seit Monaten nicht bearbeitet worden sei. Auf die Frage, ob es keine Vertretung gebe, konnten sie keine Antwort geben. Mein Verfahren zeigt eindrücklich, mit welchen bürokratischen Problemen Geflüchtete in Deutschland kämpfen müssen und wie willkürlich die jeweiligen Behörden entscheiden.

Die Personalabteilung des Fachkrankenhauses sieht diese Ungerechtigkeit. Ich bin ihnen dankbar, dass sie mich weiterhin als Assistenzarzt einstellen wollen und mich in dieser schwierigen Situation nicht alleine lassen.

Gibt es Hinweise darauf, dass es politische Gründe für die Verzögerung gibt?

Ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde Jena hat mir am Telefon gesagt, ich sei wegen politischen Gründen nach Deutschland gekommen und nicht, um hier eine Arbeit als Arzt aufzunehmen. Ich solle erst einmal auf das Ergebnis meines Asylverfahrens warten, und danach könnten wir weiterschauen. Ich habe versucht, ihm meine Bemühungen deutlich zu machen: dass ich bereits seit drei Jahren hier lebe und Freunde mit einer ähnlichen Anklageschrift aus der Türkei habe, die in NRW ihren Aufenthaltstitel bekommen haben. Dazu habe ich in dieser Zeit die deutsche Sprache auf C1-Niveau gelernt und meine Berufszulassung als Arzt bekommen. Aber all das interessierte ihn nicht.

Für mich ist die Sache klar: Es handelt sich um Diskriminierung und Rassismus. Das ist die bittere Realität bei Behörden in Deutschland.

Wer unterstützt Sie bei Ihren Bemühungen um Umzug und Arbeitsbeginn?

Die Personalabteilung des Krankenhauses unterstützte mich von Anfang an und bemühte sich auch sehr. Im vergangenen November merkte ich aber bereits, dass wir so nicht weiterkommen. Ich suchte nach rechtlichem Rat und dachte über weitere Möglichkeiten nach, wie der Druck auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhöht werden könnte. Über die Vermittlung von Kontakten habe ich Unterstützung von Landespolitikern bekommen. Nun wollte ich an die Öffentlichkeit gehen, damit die Menschen erfahren, welche willkürlichen und rassistischen Entscheidungen ich und andere erleben.