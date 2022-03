Brennende Trikolore

Gerard Pierlovisi/Panoramic PUBLICATION/IMAGO Großer Andrang: Hunderte Korsen erweisen Yvan Colonna kämpferisch die letzte Ehre (Carghjese, 25.3.2022)

Die »Insel der Schönheit« steht unter Hochspannung. Am Freitag folgten Hunderte Korsen dem Sarg des im Gefängnis ermordeten Separatisten Yvan Colonna in seinem Heimatort Carghjese (französisch Cargèse) ans Grab. Mutmaßlich zur selben Zeit grillten Polizisten der Spezialeinheit CRS in ihrer Kaserne im 150 Kilometer entfernten Furiani Würstchen und sangen die auf Korsika verpönte französische Nationalhymne, wie aus einem in den sozialen Medien verbreiteten Video hervorgeht. Eine »Provokation«, nicht nur in den Augen der Gegner des französischen Zentralstaates, die die Gemüter vieler der 340.000 Einwohner Korsikas erhitzt. Die Regierung des Staatschefs Emmanuel Macron erwägt unterdessen, die Insel in die dort mehrheitlich geforderte Autonomie zu entlassen; ein Status, den bislang lediglich die ehemalige südpazifische Kolonie auf der Inselgruppe Neukaledonien genießt.

Colonna, den die französische Justiz 2012 nach drei sich über Jahre hinziehenden Gerichtsverhandlungen endgültig als Mörder des korsischen Präfekten Claude Érignac zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe unter erschwerten Haftbedingungen verurteilt hatte, war am 2. März von einem Mitgefangenen in der Sporthalle des Hochsicherheitsgefängnisses Arles fast zu Tode gewürgt worden, woraufhin er ins Koma fiel. Er starb am 21. März in einem Krankenhaus in Marseille, von dort wurde er nach Carghjese überführt. Dem Angriff auf den auf Korsika als »Nationalheld« gefeierten Separatisten folgten in den Wochen danach wütende Proteste gegen die Zentralregierung in Paris, bis zur Stunde begleitet vom Verbrennen der Trikolore durch junge Demonstranten und von Angriffen auf Polizeikasernen. Am 16. März hatte Macron daher seinen Innenminister Gérald Darmanin in die korsische Hauptstadt Aiacciu (Ajaccio) geschickt, im Gepäck ein Angebot über Verhandlungen zur eventuellen Autonomie der Insel.

Bekäme Korsika diesen Status, würde der seit 2015 von den Nationalisten der Partei Femu a Corsica (FaC) und deren Vorsitzendem Gilles Simeoni dominierte Exekutivrat der Insel – eine Art regionales Parlament – zu einer weitgehend unabhängigen Regionalregierung aufsteigen. Wie in Neukaledonien würden dann bis auf Außenpolitik, Polizei und Justiz alle Entscheidungen in den Händen des Kongresses und seiner Repräsentanten liegen. Eine völlige Loslösung von Paris und die Gründung eines eigenen Staats hatte die Bevölkerung der früheren Kolonie stets abgelehnt. Bei der vorerst letzten Abstimmung im Oktober 2020 stimmten 53,3 Prozent der Neukaledonier für den Verbleib in Frankreich.

Pariser Tages- und Wochenzeitungen hatten in den vergangenen Tagen in zahlreichen Artikeln und Kommentaren eine zumindest administrative Trennung Korsikas von Frankreich befürwortet. Die seit Jahrzehnten im mehr oder weniger gewaltsamen Widerstand gegen die Zentralregierung handelnden Separatisten vertreten auf der Insel zwar nicht die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung, verzeichneten aber seit 2015 wichtige politische Erfolge. Der Exekutivrat wird nach dem zweifachen Wahlsieg der FaC 2015 und 2021 von Simeoni geleitet, der nicht nur in Paris als »schillernde«, kaum dingfest zu machende politische Gestalt gilt.

Nach dem tödlichen Attentat des dreiköpfigen »Kommandos Érignac« auf den damaligen Präfekten im Februar 1998 war Simeoni einer der Männer, die in Paris den Getöteten zu Grabe trugen. Als Chef des Exekutivrates ließ er nun, am Todestag des von der Justiz als Mörder des Präfekten verurteilten Colonnas, in Korsika französische Nationalfahnen auf Halbmast setzen. Eine Anordnung, der wütende Reaktionen aus der Pariser Nationalversammlung und der Regierung folgten.

Im Wahlkampf 2017 hatte der damalige Präsidentschaftskandidat Macron Sympathien für die Sache der Korsen signalisiert. Nur knapp ein Jahr später, inzwischen gewählter Staatschef, war er im Februar 2018 nach Korsika gereist und hatte den zentralen Platz der Hauptstadt Aiacciu auf den Namen des ermordeten Präfekten getauft. Eine Aktion, die ihm nicht nur das Misstrauen der Separatisten einbrachte, sondern sich auch – wie Macrons Berater befürchten – bei der Präsidentschaftswahl am 10. April in Stimmenzahlen ausdrücken wird.