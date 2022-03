Nichts fürs Fernsehen

Kay Nietfeld/dpa Schändung des Sowjetischen Ehrenmals mit Plane in ukrainischen Farben (Berlin, 30.3.2022)

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine spitzt sich im Vorfeld des in Russland am 9. Mai begangenen Tages des Sieges über den Faschismus die Auseinandersetzung um die sowjetischen Ehrenmale in der Bundesrepublik zu. Insbesondere in Berlin gab es in den vergangenen Tagen mehrere Angriffe auf diese Gedenkstätten. Gleichzeitig nimmt eine Kampagne Konturen an, die die Botschaft vermitteln soll, die zentrale, von vielen Berlinern mit Wurzeln in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion Jahr für Jahr besuchte Kundgebung zum Tag des Sieges am Ehrenmal im Treptower Park – bei der bislang auch Vertreter der Bundes- und Landespolitik Kränze regelmäßig niedergelegt hatten – sei ein Problem, weil sie vor allem von »Putin-Freunden« besucht werde.

Das inzwischen etablierte Verfahren, mit dem der russische Nationalismus bzw. seine Symbole für verbotswürdig erklärt werden, der ukrainische, historisch mit dem Nazismus kollaborierende Nationalismus aber offen oder verklausuliert goutiert wird, droht das Gedenken an die Niederlage des deutschen Faschismus zu kontaminieren. Sichtbar verwoben in die Übergriffe auf die Gedenkstätten und die Debatte über die Kundgebung im Treptower Park ist zudem der Versuch, deutsche Verbrechen zu relativieren bzw. die bisherige Praxis der Erinnerung an die Befreiung vom Faschismus in Frage zu stellen.

Am Mittwoch kam es am sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten erneut zu einer Schändung, die entweder von ukrainischen Nationalisten oder von anderen Personen, die deren Symbole verwenden, ausging. Nach Angaben einer Sprecherin der Berliner Polizei gegenüber jW wurden die beiden im Eingangsbereich auf Sockeln plazierten T-34-Panzer gegen sieben Uhr früh vollständig mit einem »blau-gelben Überzug« versehen. Dieser sei von Polizeikräften »entfernt und sichergestellt« worden. Die Täter seien unbekannt. Die russische Botschaft hat am Mittwoch offiziell beim Auswärtigen Amt gegen diesen Vorfall protestiert und gefordert, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Man betrachte den Vorgang »als Schändung des Denkmals für sowjetische Soldaten, die im Kampf für die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus gefallen sind«, teilte die Vertretung via Facebook mit.

Bereits am Vortag waren nach Angaben der Polizeisprecherin gegenüber dieser Zeitung »blau-gelbe Farbschmierereien« an den Eingangsbögen des Ehrenmals im Treptower Park aufgetaucht. Außerdem habe eine Polizeistreife am Dienstag abend am Mahnmal »Ewige Flamme« auf dem Theodor-Heuss-Platz den Schriftzug »Putin SS Mörder« festgestellt. Dieser sei inzwischen unkenntlich gemacht.

Am Freitag hatte eine als »Pink Dolphin Committee« auftretende Gruppe auf dem Gelände des Ehrenmals im Tiergarten, das auch eine Kriegsgräberstätte ist, ein Banner mit der Aufschrift »Putin is Hitler« entrollt. Diese Aktion wurde in den Redaktionen großer deutscher Medien, wo bekannt sein dürfte, dass die Bundesrepublik vertraglich zum Schutz dieser Gedenkstätten verpflichtet ist, offenbar als heikel und vielleicht auch als peinlich empfunden, denn sie wurde trotz der fleißigen Pressearbeit der dafür Verantwortlichen, die in einer Mitteilung stolz auf die »einen Meter großen Buchstaben« hingewiesen hatten, einvernehmlich totgeschwiegen. Die Sprecherin der Berliner Polizei sagte am Mittwoch auf Nachfrage, der Vorfall sei bekannt, aber bislang »nicht zur Anzeige gelangt«.

Am Mittwoch berichtete die Taz über Hinweise, wonach »Putin-Freunde« in großem Umfang zur diesjährigen Kundgebung am 9. Mai im Treptower Park mobilisieren. Eine »riesige Propagandashow« sei geplant; das »Meer russischer und sowjetischer Fahnen« solle »im russischen Staatsfernsehen gezeigt werden«, hieß es unter Berufung auf diverse Telegram-Gruppen. Die Rolle der russischen Botschaft bei alldem sei »unklar«. Der eigentliche Kern des Textes ist die Spekulation einer Bezirkspolitikerin der Grünen, es könne »zu Ausschreitungen kommen, und zwar in der gesamten Stadt«. Das könne dann »in Moskau instrumentalisiert werden«. Auch der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel (SPD), teile diese Sorge. Gollaleh Ahmadi (Bündnis 90/Die Grünen), die Vorsitzende des Innenausschusses im Abgeordnetenhaus, drohte via Taz, Berlin werde »keine kriegstreiberische Propaganda dulden«.

Igel erklärte auf jW-Anfrage am Mittwoch allerdings, er habe gegenüber der Taz »überhaupt nicht von ›Ausschreitungen‹ gesprochen«. Es seien in dem Artikel aus seiner Sicht »zwei Zitate miteinander vermengt« worden. Eine jW-Anfrage bei der Senatsinnenverwaltung, ob dort konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es bei der Veranstaltung im Treptower Park zu »Ausschreitungen« kommen könne, wurde bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.