»Von Lauterbach haben wir noch nichts gehört«

An diesem Donnerstag wird die Sana-Klinik Roding im bayerischen Landkreis Cham dichtmachen. Nach Lage der Dinge ist dies die erste Krankenhausschließung im Jahr 2022. Können Sie absehen, wie viele noch folgen werden?

Aktuell sind circa 35 Kliniken akut von Schließung bedroht. Das sind insbesondere Krankenhäuser, bei denen schon mitten in der Pandemie wichtige Abteilungen wie die Chirurgie oder die Notaufnahme geschlossen wurden. Über den Daumen gepeilt sind über 250.000 Menschen davon bedroht, bald im Notfall die nächste Klinik nicht mehr innerhalb von 30 Minuten erreichen zu können.

Als sogenanntes Sicherstellungskrankenhaus gilt das Klinikum Roding laut Gesetz als unverzichtbar für die flächendeckende Versorgung. Wenn nicht einmal Gesetze den Klinikkahlschlag verhindern können, was dann überhaupt noch?

Wir waren schockiert zu hören, dass hier eine Sicherstellungsklinik geschlossen wird. Es zeigt, dass die stationäre Versorgung nicht wirksam vor solchen Maßnahmen geschützt ist. Das Unternehmen Sana konnte jährlich 400.000 Euro an Zuschuss einstecken, Geld an die Aktionäre ausschütten – und dann am Ende das Krankenhaus doch zumachen. Wir brauchen Gesetze, die den Kahlschlag wirklich stoppen. Wer ein Sicherstellungskrankenhaus nicht mehr halten kann, sollte es künftig an den Staat abgeben müssen. Und die Menschen vor Ort müssten die Kommune oder das Land zu hohen Summen verklagen können, wenn die 30-Minuten-Erreichbarkeit nicht gewährt wird.

Hierzulande gibt es ja sogar ein Fördergesetz für Klinikschließungen.

Es gibt seit sechs Jahren den Krankenhausstrukturfonds, der Unsummen – bisher über vier Milliarden Euro – an Steuergeld dafür bezahlt, wenn Kliniken schließen. Das ist der helle Wahnsinn. Da könnte man auch Prämien dafür zahlen, Wasserwerke abzubauen und Feuerwehren dichtzumachen. Für die Schließungsprämien gibt es eine haarsträubende Begründung: Es heißt dann immer, die Qualität wäre nicht gut genug. Aber wie gut ist die Qualität von gar keiner Klinik?

Was ist mit den Medizinischen Versorgungszentren, MVZ, die ja politisch hoch im Kurs stehen?

MVZ sind nur unter der Woche tagsüber geöffnet – das bedeutet 40 statt 168 Stunden. Zudem ist selbst das schlechteste Krankenhaus Deutschlands ist im Notfall um vieles besser als jedes MVZ.

Die Schließungsförderung ist neoliberale Politik pur. Sie bedeutet ein Kaputtmachen zugunsten der großen privaten Klinikkonzerne, der Immobilienwirtschaft und der Medizintechnikausrüster. Der heutige Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat über Jahrzehnte diese Politik vertreten – bis zum 30. Mai letzten Jahres, an dem er unsere Petition für Klinikrettung unterschrieben hat. Nun stellt sich die Frage: War das Wahlkampf, oder ist es eine Kehrtwende?

Hat sich der Sozialdemokrat Lauterbach nach seiner Unterschrift in irgendeiner Form für Ihr Anliegen verwendet?

Wir haben noch nichts von ihm gehört. Spätestens jetzt, nach der Schließung in Roding, müsste er intervenieren.

Vielleicht sind ihm die Hände gebunden? Für die Krankenhausversorgung sind schließlich die Länder zuständig.

Neoliberale Politik spielt gerne die Rolle eines Ventils. Deren Vertreter zeigen große Anstrengungen und auch gesetzgeberische Macht, wenn es um den Abbau von Daseinsvorsorge geht. Wenn es aber um die Rettung von bestehenden Einrichtungen geht, hebt man die Hände und sagt: »Ups, da sind wir ja gar nicht zuständig!« Dieses Spielchen ist völlig verlogen. Zu den wenigen Vorteilen der Coronakrise gehört die wiedergewonnene Erkenntnis, dass der Bund im Gesundheitsbereich extrem handlungsmächtig ist.

In Niedersachsen sind Bürgerbegehren gegen Klinikschließungen laut jüngstem Landtagsbeschluss nicht mehr zulässig. Begründung: Das Thema sei »zu emotional«.

Das Zitat stammt vom niedersächsischen SPD-Innenminister Boris Pistorius. Er behauptet damit: Politik gleich Verstand, Bürgerinnen und Bürger gleich Gefühl. Ich finde es krass, dass mit so einer alten Plattitüde jetzt wieder regiert wird. Wir haben Verstand und Gefühl – der Politik fehlt oft beides.