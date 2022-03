Sieg auf dem Kopfsteinpflaster

IMAGO/Belga Trotz Ruckelpiste: Biniam Girmay gewinnt als erste Person aus Afrika das Fahrradrennen Gent–Wevelgem (27.3.2022)

Kopfsteinpflaster – der Alptraum jedes Fahrradfahrers mit dünnen Reifen. Der Frühjahrsklassiker Gent–Wevelgem ist ein Eintagesrennen, das seit 1934 auf den Straßen der belgischen Westprovinzen ausgetragen wird. Es gehört seit 2011 zur UCI World Tour. Höchstes Hindernis ist der Kemmelberg mit seinem enorm steilen und unasphaltierten Anstieg.

Der 21jährige Biniam Girmay aus Eritrea kam auf der 248,8 Kilometer langen Strecke als erster ins Ziel. Im Sprint auf der Zielgeraden setzte er sich gegen den Franzosen Christophe Laporte und den Belgier Dries Van Gestel durch. Dieser Erfolg bedeutet mehr als nur einen Sieg für den jungen Sportler, sondern ist auch ein Meilenstein für den afrikanischen Radsport. »Das ist so wichtig (…) Für die Zukunft afrikanischer Fahrer wird dies so viel ändern«, sagte Girmay nach dem Rennen.

Unter den rund 550 Profis in den 18 World-Tour-Teams finden sich gerade einmal acht Fahrer aus Afrika, vier davon aus Südafrika, zudem drei Eritreer und ein Äthiopier. »Wir sind eine Radnation, die Leute lieben den Sport«, sagte Girmay bei olympics.org, nachdem er im vergangenen Herbst U23-Vizeweltmeister geworden war: »Da haben Hunderte Menschen auf den Straßen gefeiert.« Der Sieg am Sonntag war nicht sein erster dieses Jahr: Auf Mallorca gewann er das Rennen in Alcúdia. Bei der Flandern-Rundfahrt will er nächstes Wochenende nicht starten. Er vermisse seine Partnerin und seine Tochter und wolle erst mal nach Hause. »Ob ich ein Geschenk für den Radsport bin? Als erster Afrikaner zu gewinnen, bringt Druck mit sich. Jeder schaut einen an und redet über einen. Ich fühle jetzt diesen Druck. Ich sehe mich nicht als Vorbild«, sagte der 21jährige am Montag auf einer Pressekonferenz.

Die klimatischen und geographischen Bedingungen in Eritrea ähneln auffallend jenen in Kolumbien. Der Andenstaat gilt als größter »Exporteur« von Radsporttalenten. Europäische Talentscouts sind dort schon länger umtriebig, afrikanische Länder hingegen hatten sie bis zuletzt aber noch kaum auf dem Schirm. Girmay kann in Eritrea bei mildem Wetter und in Höhenlagen zwischen 2.300 und 3.000 Metern trainieren. Gleiche Bedingungen finden sich auch in Äthiopien und Kenia, den beiden großen Läufernationen. Da Radsport weitaus mehr Equipment und eine ausgebautere Infrastruktur benötigt als die Leichtathletik, wurden Radsportler bisher noch nicht in dem Ausmaß gefördert wie Läuferinnen und Läufer.

Girmay war über das sogenannte Entwicklungsprogramm des Weltverbandes UCI in den Profiradsport gekommen. Girmays Kollege Daniel Teklehaimanot, ebenfalls aus Eritrea, trug bei der Tour de France 2015 als erster Afrikaner das Trikot des Führenden in der Bergwertung. Auf dem afrikanischen Kontinent hofft man nun auf weitere Siege, um mehr Menschen zum Radsport zu bewegen. 2025 findet in Ruandas Hauptstadt Kigali die Straßenrad-WM erstmals in Afrika statt. Ruanda setzte sich gegen eine marokkanische Bewerbung durch.