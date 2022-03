Vom Mündel zum besten Freund

COLLECTION CHRISTOPHEL A24 /Metropolitan FIlms Export/Prod.DB/imago images Die Zukunft der Welt am gedeckten Tisch: Woody Norman (l.) und Joaquin Phoenix

Nachdem er mit der Roman­adaption »Thumbsucker« sein Spielfilmdebüt gegeben hatte, ließ Mike Mills sich von der Lebensgeschichte seines Vaters zu »Beginners« inspirieren und von der seiner Mutter und Schwester zu »Jahrhundertfrauen«. Da ist es konsequent, dass nun sein Sohn als Inspirationsquelle für den vierten Spielfilm gedient hat, wie der US-amerikanische Filmemacher in Interviews zu Protokoll gibt, in denen er auch Ähnlichkeiten mit Johnny (Joaquin Phoenix), dem eigentlichen Protagonisten von »Come On, Come On«, einräumt.

Mills’ Drehbuch spitzt Freud und Leid, die sich aus der Verantwortung für ein Kind ergeben, gezielt zu, indem es den neunjährigen Jesse (Woody Norman) unvermittelt in die Obhut seines kinderlosen Onkels geraten lässt. Der Radiojournalist Johnny bietet sich seiner alleinerziehenden Schwester Viv (Gaby Hoffmann) als Babysitter an, als die vorübergehend Los Angeles verlassen muss, um sich um ihren Ex Paul (Scoot McNairy) zu kümmern, dessen bipolare Störung durch einen berufsbedingten Umzug nach Oakland wieder aufgeflammt ist. Als Vivs Abwesenheit länger dauert als gedacht, kehrt Johnny zur Arbeit an seinen Wohnort New York zurück und nimmt den Jungen kurzerhand mit. Schließlich hat er ihn auch auf einer Dienstreise nach New Orleans im Schlepptau.

In einer Interviewreihe befragt Johnny reale Schulkinder nach ihren Vorstellungen von der Zukunft – der ganz privaten und der des Planeten. Dabei sind die Antworten ungestellt, und ihr regelmäßiger Einschub schafft ebenso einen dokumentarischen Wirklichkeitsbezug, wie das in »Beginners« und »Jahrhundertfrauen« Einblendungen von zeitgenössischen Fotos und Magazinillustrationen bewirkten. Während der historische Charakter und die sichtliche Zweckbestimmung jener Politikerporträts oder Werbebilder unwillkürliche Distanz schafften, haben die naiven Kinderworte einen gegenteiligen Effekt.

Den letzten beiden Filmen von Mills lag das spürbare Bemühen zugrunde, die abgebildeten Mutter- und Vaterfiguren den Zuschauern verständlich zu machen. Aber die Klugheit vor allem von »Jahrhundertfrauen« gründete nicht zuletzt im Bewusstsein, dass jene Menschen, weil sie von den Entbehrungen der Depressionszeit, des Weltkriegs, der repressiven Nachkriegszeit geprägt waren, dem 1966 geborenen Filmemacher wie dem Großteil seines Publikums ein ganzes Stück weit fremd bleiben mussten. Dagegen scheint »Come On, Come On« wie selbstverständlich da­rauf zu bauen, dass wir uns von Johnnys und Vivs hingerissener Willfährigkeit gegenüber einem sensiblen (aber, nüchtern betrachtet, auch verzogenen) Bengel ebenso unmittelbar angesprochen fühlen wie von den kindlichen Weisheiten in den Interviewpassagen.

Zu dieser Distanzlosigkeit gehört der Verzicht auf (Selbst-)Ironie. Dabei ist es nicht zuviel verraten, dass Mills seinem Alter ego die Selbstbestätigung gönnt, vom zeitweiligen Mündel zum besten Freund aufzusteigen. Gerade weil die filmische Selbstbespiegelung so narzisstisch-ernst wirkt, ist sie aber wohl erst recht für bare Münze zu nehmen, als ehrlicher Ausdruck eines Selbstbildes und einer Weltsicht, die für das hier abgebildete Milieu weitgereister Kulturschaffender womöglich repräsentativ sind. In einem Interview beteuert der Filmemacher: »Die Sache mit ›Das Private ist politisch‹ ist wirklich akut beim Aufziehen eines Kindes.« Das ist nicht ganz falsch. Doch die Zukunft der Welt wird hier allzu unvermittelt mit dem individuellen Bemühen kurzgeschlossen, dem eigenen Nachwuchs unbegrenzte Aufmerksamkeit zu widmen.

Diese Fetischisierung (quasi-)elterlicher Sorge schlägt sich in herrlicher Ästhetisierung nieder, wozu das kontrastreiche Schwarz-Weiß von Kameramann Robbie Ryan ebenso beiträgt wie der traumwandlerische Fluss von Jennifer Vecchiarellos Montage. Die greift unter anderem beiläufig vorgelesene Zitate aus realen Textquellen auf, wobei blitzgescheite Aussagen über Mutterschaft oder Dokumentarfilmarbeit aber bezeichnenderweise kaum größeres Gewicht erhalten als eine kleinkarierte Onlinehandreichung, wie man sich beim eigenen Kind angemessen zu entschuldigen habe.