Westen übernimmt sich

Silas Stein/imago images Nur wenn die westlichen Staaten in Rubel bezahlen, liefert Moskau weiter Gas

Die in der G7 zusammengeschlossenen wirtschaftsstärksten Länder des Westens steuern auf eine Eskalation des Wirtschaftskriegs gegen Russland zu. Das könnte schlimmstenfalls, wenn keine Seite nachgibt, schon Anfang April zur Einstellung der Gas- und Öllieferungen führen. Die Länder der EU wären davon hart betroffen, denn sie beziehen 40 Prozent ihres Erdgases und 25 Prozent ihres Erdöls aus Russland. Für Deutschland liegen die entsprechenden Anteile bei 55 und 30 Prozent.

Der Streit hat sich an der russischen Forderung entzündet, dass »unfreundliche Länder«, zu denen die führenden Staaten des Westens selbstverständlich zählen, die gelieferten Energieträger künftig in Rubel bezahlen sollen. Die Energieminister der G7 haben sich am Montag in einer kurzen Videokonferenz darauf geeinigt, diese Forderung zurückzuweisen und die Unternehmen ihrer Länder aufzurufen, an der bisherigen Geschäftsabwicklung in Euro oder Dollar festzuhalten. Mitglieder der Gruppe sind die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Kanada und Japan sowie die EU.

Noch ist der Ausgang der Konfrontation offen: Präsident Wladimir Putin hat der russischen Zentralbank, der Regierung und dem Staatsunternehmen Gasprom bis Donnerstag Zeit gegeben, einen praktischen Vorschlag für die Einführung der neuen Zahlweise vorzulegen. Dessen Umsetzung wird vermutlich einige Tage in Anspruch nehmen, so dass zumindest theoretisch noch eine knappe Frist bleibt, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.

Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen gibt sich sicher, dass Deutschland anderenfalls auch eine vollständige Drosselung der Gas- und Ölzufuhr durch Russland durchstehen könne. »Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet«, behauptete er am Montag. Am Freitag hatte er noch ganz anders gesprochen: Unter Nutzung aller Optionen werde es frühestens bis Mitte 2024 möglich sein, »weitgehend unabhängig von russischem Gas zu werden«. »Zum jetzigen Zeitpunkt (…) wären die ökonomischen und sozialen Folgen« eines Verzichts auf russische Energieträger »zu gravierend«.

Nun aber sollen sie auf Beschluss der G7 dennoch in Kauf genommen werden, sofern Russland der vom Westen angestrebten Kraftprobe nicht im letzten Moment ausweicht. Die Schäden nicht nur für »die Wirtschaft«, sondern vor allem für große Teile der Bevölkerung wären enorm.

Ob der dahinter stehende Zweck, Russland in die Knie zu zwingen, auf diese Weise zu erreichen ist, kann bezweifelt werden. Schon wird beispielsweise berichtet, dass indische Unternehmen in weit größeren Mengen als bisher russisches Erdöl kaufen. Dabei werden zwar Preisabschläge von 20 bis 30 Prozent fällig. Aber aufgrund der derzeit sehr hohen Preise nimmt Russland immer noch mehr ein als früher.