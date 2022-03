Baku zündelt

Stringer/REUTERS Konvoi der russischen Friedenstruppe in Berg-Karabach (Lachin, 13.11.2020)

Im Schatten des Ukraine-Krieges kommt es zu neuen Spannungen um die international nicht anerkannte armenische »Republik Arzach« (Berg-Karabach) im Kaukasus. Armeniens nationaler Sicherheitsrat sprach am Montag abend von einer »extrem angespannten« Lage und warnte vor neuerlichen Provokationen und Angriffen Aserbaidschans. Zugleich betonte Armenien seine Bereitschaft zu Verhandlungen über einen dauerhaften Friedensvertrag. Es gelte die Differenzen auf Basis des trilateralen Abkommens zwischen Baku, Jerewan und Moskau vom November 2020 zu lösen, erklärte der russische Vizeaußenminister Andrej Rudenko am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur TASS.

In einem 44-Tage-Krieg hatte Aserbaidschan im Herbst 2020 weite Teile Berg-Karabachs und der umliegenden Bezirke, die seit 1994 von armenischen Streitkräften kontrolliert wurden, zurückerobert. Unter Vermittlung Russlands, das als Schutzmacht Armeniens agiert, aber mit Aserbaidschan gute wirtschaftliche Beziehungen unterhält, war ein Waffenstillstandsabkommen geschlossen worden, zu dessen Überwachung eine 2.000köpfige russische Friedenstruppe in Berg-Karabach stationiert wurde.

Die jüngsten Spannungen begannen am 21. März, nachdem Aserbaidschan laut armenischen Angaben – bei winterlichen Temperaturen – die Gasversorgung für Arzach unterbrach. In der Nacht zum 25. März beschossen aserbaidschanische Kampfdrohnen dann Stellungen der Arzach-Verteidigungskräfte, mehrere Soldaten wurden getötet oder verwundet. Anschließend rückten aserbaidschanische Truppen mehrere Kilometer tief in das unter dem Schutz der Friedenstruppe stehende Gebiet vor. Dutzende armenische Bewohner des dabei besetzten Ortes Paruch (aserbaidschanisch: Farruch) flohen. Russischen Angaben vom Sonntag, wonach sich die aserbaidschanischen Soldaten nach Intervention der Friedenstruppe wieder zurückgezogen hätten, wurde von Armenien und Aserbaidschan gleichermaßen widersprochen. Die aserbaidschanische Armee habe ihre Position in Farruch und dem umliegenden Hügelland, »das Teil des souveränen Territoriums unseres Landes ist«, nicht verändert, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Baku.

Mehrere Medien hatten zuletzt vermutet, dass Russland Soldaten aus Berg-Karabach und Armenien für den Krieg in der Ukraine abgezogen und dadurch Aserbaidschan zu seinem militärischen Vorstoß ermutigt habe. Hintergrund der Offensive dürfte indessen eher ein Coup sein, der Aserbaidschans geopolitische Position deutlich verbessert hat. Denn am 11. März hatten Baku und Teheran die Öffnung eines 55 Kilometer langen Korridors durch den Nordiran vereinbart, der Aserbaidschan mit seiner Exklave Nachitschewan verbinden soll. Bislang hatte Baku für eine solche Verbindung zu seiner Exklave und damit zum »Bruderstaat« Türkei auf den Sangasur-Korridor durch Armenien gesetzt, der laut dem trilateralen Abkommen unter Kontrolle des russischen Geheimdienstes FSB geöffnet werden soll. Sollte die Alternativverbindung über den Iran realisiert werden, wäre Baku hier nicht mehr auf das Wohlwollen Moskaus und eine Einigung mit Jerewan angewiesen.

In Kiew hofft man unterdessen auf einen neuen Krieg im Kaukasus. Eine »zweite Front« gegen Russland auf dem Territorium eines anderen Landes würde der Ukraine helfen, erklärte der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksij Danilow, laut dem Nachrichtenportal Ukrainska Pavda.

Das armenische Verteidigungsministerium wies am Dienstag Berichte aserbaidschanischer und türkischer Medien als »totale Lüge« zurück, wonach es Russland vier SU-30-Kampfflugzeuge samt Piloten zum Einsatz in der Ukraine überlassen habe.