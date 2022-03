Kiew bewegt sich

Maxim Guchek/Pool BelTA/AP/dpa Hat die russischen Ziele für Moskau im Blick: Verhandlungsführer Wladimir Medinski (Brest, 7.3.2022)

Ungeachtet der Ankündigung, Angriffe auf Kiew und Tschernigiw zu reduzieren, will Russland seine »militärische Spezialoperation« in der Ukraine fortsetzen. »Sie verläuft streng nach Plan«, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärte laut TASS, dass »insgesamt« die »Hauptziele der ersten Phase dieser Operation« erreicht worden seien. Das Kampfpotential der ukrainischen Streitkräfte sei erheblich geschwächt worden, »so dass wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Hauptanstrengungen auf die Erreichung des Hauptziels, das heißt die Befreiung des Donbass, konzentrieren können«. Zuvor hatten sich Delegationen aus Moskau und Kiew zu Friedensverhandlungen im türkischen Istanbul getroffen. Es war das erste direkte Treffen seit dem 10. März.

Russland habe die Vorschläge der Ukraine erhalten, sagte der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski nach dem Treffen. Diese bestätigten demnach »ihr Streben nach einem neutralen, blockfreien und atomwaffenfreien Status« und enthielten auch einen »Verzicht auf die Produktion und den Einsatz aller Arten von Massenvernichtungswaffen, einschließlich chemischer und bakteriologischer Waffen, und einem Verbot der Stationierung ausländischen Militärs und ausländischer Truppen«. Medinski erklärte, Russland schlage ein Treffen zwischen Wladimir Putin und Wolodimir Selenskij vor, das gleichzeitig mit der Unterzeichnung eines bilateralen Abkommens durch die Außenminister beider Länder ­stattfinden soll.

Von ukrainischer Seite hieß es laut Reuters, dass Kiew sich die Sicherheit der Ukraine ähnlich wie in »Artikel 5«, der kollektiven Verteidigungsklausel der NATO, garantieren lassen wolle. Zu den Bürgen könnten demnach die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats (einschließlich Russland) sowie Deutschland, Israel, Italien, Kanada, Polen und die Türkei gehören. Kiew fordert, dass die Bürgschaftsländer einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine nicht nur nicht behindern, sondern auch »so bald wie möglich« unterstützen. Medinski erklärte, Moskau habe keine Einwände gegen »Bestrebungen der Ukraine«, der EU beizutreten. Im Falle der 2014 der Russischen Föderation beigetretenen Krim soll es laut Kiew »einen 15jährigen Konsultationszeitraum über den Status« geben. Das Thema Donbass würde zunächst beiseite gelegt.