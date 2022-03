Rubel oder Rezession

Sergei Karpukhin/REUTERS Wird der Hahn zugedreht, könnte das deutsche BIP um mehr als sechs Prozent einbrechen (Arbeiter an sibirischem Gasfeld)

Die Weigerung der Bundesregierung, Gasimporte aus Russland wie verlangt in Rubel zu zahlen, bringt Industrie- und Gewerkschaftsbosse ins Schwitzen. Sollte Moskau die Lieferungen stoppen, »steht die deutsche Volkswirtschaft über lange Zeit still, und zwar im kompletten Umfang«, erklärte der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, bei einem Pressegespräch am Dienstag in Berlin. Das war wohl nicht einmal übertrieben. Die energieintensive Herstellung von Grundstoffen hängt am russischen Gas. Würde der Hahn zugedreht, müsste die Produktion in Chemie-, Zement-, Stahl-, Aluminium- und Glasfabriken heruntergefahren werden, und damit läge so ziemlich die gesamte, eng verzahnte Wirtschaft brach.

Chemieprodukte beispielsweise stecken in 95 Prozent der deutschen Industrieerzeugnisse, in Lebensmitteln, Pharmaprodukten oder Hochgeschwindigkeitszügen. Riesige Werke wie das von BASF in Ludwigshafen, das etwa ein Prozent des gesamten deutschen Energieverbrauchs verschlingt, würden ohne russisches Gas auch nicht teilweise weiterlaufen. Mit ihnen käme »die komplette Wertschöpfungskette zum Stillstand«, so Hofmann am Dienstag.

Auch sein Kollege Michael Vassiliadis von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) mochte die »maximale Abhängigkeit« bei dem Termin in Berlin nicht kleinreden. Die Gefahr eines Ausfalls der landesweiten Produktion sei »sehr real«, bestätigte der Gewerkschafter und malte Konsequenzen aus. Nach einer nie gesehenen Kurzarbeitswelle würden Standorte für immer stillgelegt, mit Blick auf die »Beschäftigungseffekte« wären Sorgen um den »Sozialstaat« angebracht.

Vertreter des Kapitals schätzen die Lage ganz ähnlich ein. Die Schäden eines Gasimportstopps wären »immens«, erklärte der Chef des Energiekonzerns Eon, Leonhard Birnbaum, am Montag abend in den ARD-»Tagesthemen«, und warnte anschaulich vor »Folgeeffekten«: »Dem Automobilwerk fehlt demnächst dann nicht mehr der Chip, sondern die Lenkstange, weil der Stahlproduzent kein Gas bekommen hat.« Russisches Gas abzuschalten, sei unterm Strich »nicht zielführend«, so Birnbaum, »das würde Deutschland mehr schaden als Russland«.

Untermauert werden die Befürchtungen von einer Konjunkturprognose, die das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag veröffentlichte. Demnach würde ein Gaslieferstopp für das Jahr 2022 einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts der BRD um »mehr als sechs Prozent« verursachen. »Eine tiefe Rezession« wäre wohl unvermeidlich, erklärte IMK-Direktor Sebastian Dullien bei der Vorstellung des Berichts. »Wir wollen (…) darauf hinweisen, dass die wirtschaftlichen und auch die sozialen Folgen mit höchster Wahrscheinlichkeit gravierend wären«, so Dullien weiter.

Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) ist Moskaus Forderung nach einer Zahlung der Gasimporte in Rubel »ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge«, in denen Zahlungen in US-Dollar oder Euro vereinbart sind. Eine Änderung sei »nicht akzeptabel«, hatte Habeck am Montag nach einem Treffen mit den Energieministern der G7-Staaten gemeint. Kremlsprecher Dmitri Peskow reagierte mit einer klaren Ansage: »Keine Bezahlung, kein Gas«. »Wir beabsichtigen auf keinen Fall, uns als Wohltäter zu zeigen und Westeuropa kostenloses Gas zu liefern«, so Peskow. Ab Donnerstag wolle man nur noch Rubel für Gas akzeptieren.