Tschau, Foda

Wien. Franco Foda ist als Teamchef der österreichischen Fußballnationalmannschaft zurückgetreten. Sein Vertrag wäre am Donnerstag ohnehin ausgelaufen, doch so lange wollte Foda nicht mehr warten. Bereits vor dem sportlich bedeutungslosen Spiel gegen Schottland am Dienstag in Wien hat der 55 Jahre alte Trainer deshalb am Montag in einer Pressekonferenz seinen Rücktritt erklärt. »Ich habe mir in den letzten Tagen viele Gedanken gemacht. Wir haben uns nicht für die WM qualifiziert, und dafür übernehme ich die volle Verantwortung«, sagte Foda und ergänzte: »Deshalb ist meine Tätigkeit als Teamchef nach dem Spiel gegen Schottland beendet.« Das Spiel am Dienstag wird sein 48. als ÖFB-Teamchef sein. Österreich hatte sich über die Nations League für die WM-Play-offs qualifiziert, verpasste aber die Chance auf eine Teilnahme an der WM-Endrunde in Katar bereits im Halbfinale am vergangenen Donnerstag durch ein 1:2 in Wales. (sid/jW)