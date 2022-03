Kein Anschluss für Postdocs

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Weiterhin prekär: Die Lehre an Berliner Hochschulen

Es entbehrt zumindest nicht einer gewissen Komik: Mit einem ihrer ersten Gesetzesentwürfe wendet sich die Regierung der des Plagiats überführten Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ausgerechnet gegen die ordentlich promovierten Berliner Wissenschaftler. Mit dem jetzt bekanntgewordenen Änderungsentwurf des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG) soll den aktuell beschäftigten Berliner Postdocs, denen nach dem derzeit gültigen Gesetz eine Anschlusszusage für ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zusteht, diese Perspektive wieder genommen werden. Der Entwurf sieht vor, dass nur noch solche promovierten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen für eine Chance auf eine Entfristungsoption in Frage kommen, die nach einer bis zum 30. September 2023 dauernden Übergangsphase auf einer aus Haushaltsmitteln finanzierten Position »ersteingestellt« werden. Dauerhaft ausgeschlossen würden damit nicht nur alle momentan an den Berliner Universitäten angestellten Postdocs; auch sämtlichen drittmittelfinanzierten Wissenschaftlern bliebe die Aussicht auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ausnahmslos versagt.

Die GEW Berlin bezeichnet den Gesetzentwurf daher in einer Stellungnahme vom 23. März als »eine komplette Enttäuschung« sowie als »Schlag ins Gesicht aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aktuell in den Universitäten die Lehre und Forschung stemmen und sich mit der Reform berechtigte Hoffnung auf eine unbefristete Beschäftigung gemacht haben.« Die im vergangenen September in Kraft getretene Novelle des BerlHG erregte bundesweit großes Aufsehen und wurde unter Wissenschaftlern, deren prekäre Arbeitsbedingungen seit Jahren in der öffentlichen Diskussion sind, mit Begeisterung aufgenommen. Das Gesetz verpflichtete die Berliner Universitäten, mit ihren haushaltsfinanzierten promovierten wissenschaftlichen Mitarbeitern (Wimi), unter bestimmten Bedingungen und Kriterien eine Zusage für eine künftige Entfristung zu vereinbaren.

Auch sechs Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes wurde an den Berliner Universitäten aber offenbar noch kein einziger Vertrag mit einer solchen Anschlusszusage geschlossen. Statt dessen blockierten die Hochschulen Ausschreibungen, Einstellungen und Vertragsverlängerungen. Wohl selten hat man die Verwaltungen mit so viel kreativer Energie und Lösungsorientiertheit agieren sehen wie bei dem Versuch, Entfristungsoptionen zu verhindern. Dass die Universitäten sich über den gesetzgeberischen Willen stellten und dessen Ausführung verweigerten, mussten vor allem jene Beschäftigten ausbaden, denen die Novelle eigentlich ein Zukunftsversprechen suggerierte. Sollte der Änderungsentwurf das Berliner Abgeordnetenhaus in seiner jetzigen Form passieren, würde dieses endgültig gebrochen. Das Gesetz hätte dieser Generation dann nichts als Schäden gebracht, und die Hochschulleitungen – einige Kritiker sagen: gemeinsam mit der Senatskanzlei – hätten ein Gesetz erfolgreich sabotiert, das als eine Art Modellprojekt ein bundesweites Signal aussenden sollte.

In diesem Sinne eignet dem Umgang mit dem Hochschulgesetz eine symbolische Dimension, die u. a. im Hinblick auf die weitreichenden Widerstände gegen eine progressive Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik – auch innerhalb der eigenen Koalition – aufschlussreich ist. Wie wenig diese am Ende eine Frage des Könnens, vielmehr des Wollens ist, zeigt das Beispiel jedenfalls deutlich. So ergab eine schriftliche Anfrage des Abgeordneten Tobias Schulze (Die Linke) an die Senatskanzlei vom 26. November 2021, dass nur ein geringer Teil der derzeit insgesamt etwa 12.245 Wimi an den Berliner Universitäten nach dem aktuell gültigen Gesetz Anspruch auf eine Entfristungszusage habe. Gegenüber dem Wissenschaftsjournalisten und -blogger Jan-Martin Wiarda bezifferte der hochschulpolitische Sprecher der Linksfraktion diesen Kreis am 20. Dezember vergangenen Jahres auf »fünf bis acht Prozent der Wimi-Stellen«. Wiarda selbst schätzte die Zahl der Anspruchsberechtigten auf seinem Blog am 10. März auf »rund 570 insgesamt«. Überschaubare Mehrkosten entstünden durch die Entfristungen dieser Mitarbeiter erst, wenn diese nach Jahren der Beschäftigung höhere Erfahrungsstufen erreichten, statt wie bisher zumeist ganz aus dem Beruf ausscheiden zu müssen und durch jüngeres Personal ersetzt zu werden, dem es später wiederum genauso ergeht. Ob die »rot-grün-rote« Koalition diesen Kreislauf für einen Teil der gegenwärtig Beschäftigten durchbrechen und in der Wissenschaft zudem Normalarbeitsverhältnisse installieren möchte, wird sie jetzt entscheiden müssen.