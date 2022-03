Der Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen, Beat Fehlmann, erhält den Kulturpreis der Deutschen Orchestervereinigung. »Damit ehren wir das erfolgreiche und vorbildliche Engagement von Beat Fehlmann und seinem Team«, hieß es am Montag beim Orchesterverband in Berlin. Als Beispiele wurden das Bemühen um mehr Diversität bei Personal, Publikum und Programm, die Beschäftigung mit dem Thema Musik und Gesundheit, Livestreams mit 360-Grad-Kameratechnik und die Gewinnung von neuem Publikum genannt. (dpa/jW)