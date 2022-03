Hoffen und Harren

Dean Calma/IAEA/dpa Treffen des iranischen Vizeaußenminister Abbas Araghchi (2. v. l.) mit dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi (2. v. r.), am 8. April 2021 in Wien

Der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, hat sich wieder einmal optimistisch gegeben. Es bestünden in den Verhandlungen mit dem Iran über eine Erneuerung des Wiener Abkommens zwar noch einige ungelöste Probleme, sagte er am Sonnabend am Rande des internationalen Doha-Forums in der Hauptstadt Katars zu Journalisten, aber die Einigung sei »nur noch eine Frage von Tagen«. Das Abkommen, das offiziell Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) heißt, war am 14. Juli 2015 unterzeichnet und am 8. Mai 2018 vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump einseitig aufgekündigt worden, wodurch es praktisch wertlos wurde. In der Folge setzte Iran schrittweise alle Beschränkungen außer Kraft, die sich aus dem JCPOA für sein ziviles Atomprogramm ergeben.

Seit Anfang April vorigen Jahres wird in der österreichischen Hauptstadt über die Wiederherstellung des Wiener Abkommens verhandelt. Inhaltslose Behauptungen über eine »zum Greifen nahe« Einigung gab es vor allem von iranischer Seite immer wieder, ohne dass diese sich realisierten. In letzter Zeit verbreiteten internationale Medien das von vornherein unwahrscheinliche Gerücht, die US-Regierung sei grundsätzlich bereit, die von Trump im April 2019 angeordnete Listung der iranischen »Revolutionsgarden« – englisch abgekürzt IRGC – als Terrororganisation aufzuheben. Das wäre materiell von zentraler Bedeutung: Ein großer Teil der US-Sanktionen gegen iranische Unternehmen, Banken und Institutionen wird damit gerechtfertigt, dass diese im Besitz der IRGC seien oder von diesen kontrolliert würden.

Die unbestätigten Gerüchte über eine Streichung der »Revolutionsgarden« von der »Terrorliste« reichten aus, um in Israel bei Regierung und Opposition heftige Proteste hervorzurufen. Der Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Jerusalem am Wochenende diente unter anderem auch dazu, Washingtons liebsten Partner in dieser Hinsicht zu beruhigen und die »hieb- und stichfeste« Verpflichtung der USA zu beschwören, »Israels Sicherheit« zu unterstützen.

Sachlich noch wertvoller für Israel waren vermutlich die Ausführungen von Robert Malley beim Doha-Forum. Er leitet die US-amerikanische Delegation bei den Wiener Gesprächen, an denen diese allerdings nur indirekt teilnimmt. Malley widersprach am Sonntag zunächst den Gerüchten um eine baldige Einigung: »Wir sind ziemlich nahe dran, aber das sind wir schon seit einiger Zeit. Das sagt wohl alles, was man über die Schwierigkeit der Probleme wissen muss.« Im weiteren stellte Malley klar: »Ganz gleich, was in der IRGC-Angelegenheit geschieht – unsere Einschätzung der IRGC und die Sanktionen nach US-Recht gegen die IRGC bleiben bestehen.«

Das Thema sorgte für Aufregung im Iran. Außenminister Hossein Amir-Abdollahian berichtete am Sonnabend im staatlichen Fernsehen, Kommandeure der »Revolutionsgarden« hätten erklärt, dass sie auf die Streichung von Washingtons »Terrorliste« verzichten könnten, um einer Einigung mit den USA im Interesse der Nation nicht im Wege zu stehen. Das sei eine »Selbstaufopferung«, aber die iranische Regierung bestehe weiter auf der Streichung. Trotz dieser Klarstellung gab es in »konservativen« Medien und im Internet einen Proteststurm gegen Abdollahian.

Der Außenminister verteidigte sich dagegen mit der Klarstellung, er habe niemals vorgeschlagen, auf die Forderung nach Streichung der »Revolutionsgarden« von der »Terrorliste« zu verzichten. Darüber hinaus sagte er am Sonntag bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Außenpolitikchef der EU, Enrique Mora, das Haupthindernis für eine Einigung sei der fehlende Wille der US-Regierung, sich zur Aufhebung aller Sanktionen zu entschließen. Mora war nach Teheran gekommen, um die von ihm »moderierten« Wiener Gespräche wieder in Gang zu bringen, die seit dem 11. März unterbrochen sind. Die iranische Seite hat angekündigt, sie werde die Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt erst fortsetzen, wenn die US-Regierung Entgegenkommen in den offenen Hauptfragen zeigt.