Fokus »aufs Wichtigste«

Ukrainische Strategie: Mutmaßlich zum »Asow«-Batallion gehörendes Panzerfahrzeug vor einem Wohnblock in Mariupol positioniert (23.3.2022)

In der fünften Woche des Kriegs in der Ukraine gibt sich Russlands Militärführung zufrieden über das Erreichte. Der stellvertretende Generalstabschef Sergej Rudskoi sagte laut einem Bericht der Moskauer Iswestija vom Wochenende, die Ukraine besitze keine Marine, keine Luftabwehr und praktisch keine Luftwaffe mehr. Als Beleg für die Einsicht, dass »praktisch keine« nicht dasselbe ist wie »keine«, meldete das russische Militär am Sonntag den Abschuss dreier weiterer ukrainischer Flugzeuge und Hubschrauber.

Die von Rudskoi aufgezählten Verluste der ukrainischen Streitkräfte sollten diese These illustrieren: Von den am 24. Februar im ukrainischen Arsenal vorhandenen 2.416 Panzern und gepanzerten Fahrzeugen seien knapp 1.600 (also 60 Prozent) vernichtet worden, ebenso 40 Prozent der Artilleriegeschütze, 30 Prozent der Mehrfachraketenwerfer und 70 Prozent der Kampfflugzeuge. Die stärksten Verluste habe die Ukraine bei den aus der Türkei importierten Kampfdrohnen des Typs »Bayraktar« erlitten – von diesen seien inzwischen 35 von 36 Exemplaren unschädlich gemacht worden, bei den Flugabwehrsystemen seien 80 Prozent zerstört, bei den militärischen Radaranlagen und Feuerleitsystemen 35 Prozent.

Das bedeutet, dass gerade, wenn nach russischer Darstellung die erste Phase der Luft- und Raketenangriffe auf Kommandozentren gerichtet gewesen war, der militärische Erfolg offenbar durchwachsen ist und von einer völligen Zerschlagung der ukrainischen Armee keine Rede sein kann. Zudem sind die Angaben beider Seiten über Verluste des jeweiligen Gegners nicht unabhängig kontrollierbar, und die ukrainische Seite meldet täglich enorme Ausfälle an russischer Militärtechnik und hohe Menschenverluste – ohne auf eigene einzugehen. So wurden nach dem täglichen Bulletin des ukrainischen Generalstabs vom Montag seit Beginn des Krieges rund 2.300 russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge vernichtet, ebenso 302 Geschütze und 95 Mehrfachraketenwerfer, 250 Flugzeuge und Kampfhubschrauber sowie 1.150 Fahrzeuge. Bei den ukrainischen Angaben zur Zahl der gefallenen russischen Soldaten (angeblich zum Stand von Montag etwa 17.000) machen selbst westliche Geheimdienste erhebliche Abzüge geltend. Aber auch ca. 6.000 gefallene Soldaten der russischen Armee sind eine Anzahl, die die Moskauer Strategen nachdenklich machen sollte. Nicht zufällig aktualisierte die russische Führung am Wochenende auch die Zahl der eigenen Verluste (1.325 Gefallene und ca. 3.800 Verwundete) und sprach von 30.000 Ausfällen auf seiten des Gegners.

Vizegeneralstabschef Rudskoi machte in seinem Auftritt eine Bemerkung, die auf ein Umdenken in der Militärführung hindeutet: Künftig werde sich die russische Armee »auf das Wichtigste konzentrieren«, nämlich die »Befreiung der Volksrepubliken des Donbass«. Diese Aussage impliziert, dass dies bisher nur bedingt der Fall gewesen zu sein scheint, und Rudskoi nannte auch Argumente, warum die augenscheinliche Verzettelung der russischen Operationen auf die – jeweils nicht oder nur unvollständig gelungene – Einschließung von Kiew und Charkiw, Sumy und Tschernigiw trotzdem notwendig gewesen sei: um, wie er sagte, ukrainische Truppen zu binden und sie daran zu hindern, der im Donbass stehenden Armeegruppe zu Hilfe zu kommen. Ob die »Konzentration auf das Wichtigste« der russischen Seite nun Erfolge wenigstens auf einem beschränkten Territorium erlaubt, muss sich zeigen. Bisher waren viele russische Berichte über angeblich eroberte Ortschaften am Rande der »Volksrepubliken« zumindest voreilig.

Mit größerer Konsequenz betreibt die russische Luft- und Raketentruppe die Zerstörung von Zielen der militärischen Infrastruktur weit im ukrainischen Hinterland. Mit dem Ziel, jene »Demilitarisierung«, über die die Ukraine am Verhandlungstisch nicht reden will, auf der praktischen Ebene zu erzwingen, wie ein Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums am Wochenende ganz offen sagte. So wurde vor einigen Tagen ein großes Treibstofflager am Stadtrand von Mikolajiw im Süden der Ukraine zerstört, am Samstag ein zweites bei Lwiw, am Montag ein drittes am Stadtrand von Luzk, ebenfalls im Westen des Landes. Dass diese Angriffe in der Ukraine die Versorgungslage mit Treibstoffen erheblich komplizieren, gab auch Präsident Wolodimir Selenskij zu, als er in seinem Interview mit russischen Oppositionsmedien vom Sonntag klagte, dass inzwischen die Frühjahrsaussaat in Frage stehe.