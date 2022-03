Im Lockdown

Aly Song/REUTERS

Der bisher größte Lockdown in China seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren ist in Shanghai stufenweise in Kraft getreten. Im Osten und Süden der 26 Millionen Einwohner zählenden Hafenmetropole galten seit Montag früh weiträumige Ausgangssperren. Die Menschen sollen zweimal getestet werden. Mit der radikalen Maßnahme soll die Ausbreitung des Coronavirus gestoppt werden. »Der Ausbruch in Shanghai ist dadurch gekennzeichnet, dass es regionale Anhäufungen gibt und Infektionen über die Stadt verteilt sind«, sagte Wu Fan, Mitglied des städtischen Covid-19-Teams. (dpa/jW)