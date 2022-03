Bei Embargo droht Kahlschlag

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild »Freundschaft – Druschba« – PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt

Der Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland droht weiter zu eskalieren. Am Montag haben die G7-Staaten Moskaus Forderungen nach einer Begleichung von Gasrechnungen in Rubel eine Absage erteilt. Das sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) nach einer virtuellen Besprechung mit den Energieministern der führenden westlichen Industriestaaten. Man sei sich einig gewesen, dass die Forderungen nach einer Zahlung in Rubel »ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge« sei, sagte Habeck. Geschlossene Verträge gälten, betroffene Unternehmen müssten vertragstreu sein. »Das heißt also, dass eine Zahlung in Rubel nicht akzeptabel ist.«

Habeck wiederholte sein Vorhaben, die BRD schnell unabhängig von Gas, Kohle und Öl aus Russland zu machen. Die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) warnte dagegen vor einem solchen Schritt. Bei einem sofortigen Stopp der Energieimporte aus Russland drohe ein Jobkahlschlag, erklärte IG-BCE-Chef Michael Vassiliadis am Montag im DLF. »Wenn wir keine Kompensation haben, wird das über einen relativ kurzen Zeitraum Hunderttausende Arbeitsplätze kosten, aber vor allen Dingen auch Auswirkungen in der Versorgung haben«, sagte Vassiliadis. Bei 50 Prozent Reduktion würde etwa der größte Chemiestandort der Welt in Ludwigshafen auf Null heruntergefahren werden müssen. Die Beschäftigten würden dann in Kurzarbeit gehen oder ihren Job verlieren. Zudem würde die gesamte Produktion nicht mehr zur Verfügung stehen und in vielen Wirtschaftsbereichen wie etwa der Pharma- und der Bauindustrie fehlen. Das könne sogar weltweit empfindlich spürbar sein.

Um Lieferengpässen bei Gas vorzubeugen, fordern Vertreter der Kapitalseite, die Laufzeiten der drei noch aktiven AKW zu verlängern. Doch das würde das Problem nicht lösen, erklärte nun Vassiliadis: »Der größte Teil des Gases geht ja nicht in die Stromerzeugung, sondern in die Wärmeerzeugung (…), aber vor allen Dingen auch in (die) Prozessenergie der Industrie, in (die) Chemie, in (die) Stahlindustrie (…), und hier geht diese Umstellung nicht so schnell.«