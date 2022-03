Gremium zur Geheimdienstkontrolle ohne Linke und AfD

Paul Zinken/dpa- Der BND lässt sich von Parlamentariern nicht gerne in die Karten schauen (Berlin, 21.5.2021)

Berlin: Ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl hat sich das parlamentarische Gremium zur Kontrolle der Geheimdienste neu formiert. Der Bundestag wählte am Donnerstag elf Abgeordnete von SPD, CDU/CSU, Grünen und FDP zu Mitgliedern des Gremiums, das im Geheimen tagt. Linke-Kandidat André Hahn, der dem Gremium in der vergangenen Legislatur noch angehört hatte, scheiterte mit 341 Ja- und 180 Nein-Stimmen sowie 72 Enthaltungen nur knapp an der erforderlichen mehrheitlichen Zustimmung von 369 Abgeordneten. Deutlich fiel mit 90 Ja- und 435 Nein-Stimmen bei 30 Enthaltungen die Ablehnung des Luftwaffe-Generals i.R. Joachim Wundrak aus, der für die AfD angetreten war.

Gewählt wurden so statt der geplanten 13 Mitglieder nur 9 Abgeordnete in das Parlamentarische Kontrollgremium: Uli Grötsch, Sebastian Hartmann, Ralf Stegner, Marja-Liisa Völlers (alle SPD), Roderich Kiesewetter, Christoph de Vries (beide CDU), Alexander Hoffmann (CSU), Irene Mihalic, Konstantin von Notz (beide Grüne) sowie Konstantin Kuhle und Alexander Graf Lambsdorff (beide FDP).

Das Gremium, das offiziell der parlamentarischen Kontrolle des Bundesamtes für Verfassungsschutz, des Bundesnachrichtendienstes und des Militärischen Abschirmdienstes dient, tagt hinter verschlossenen Türen. Seine Mitglieder sind zur Verschwiegenheit nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit sondern auch gegenüber den eigenen Fraktionen verpflichtet. Bürgerrechtliche Kritiker sehen das Gremium daher als Augenwischerei für die in Wahrheit nicht mögliche Kontrolle der Geheimdienste an. (dpa/jW)