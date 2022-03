G7 drohen Russland mit weiteren Sanktionen

Michael Kappeler/dpa US-Präsident Josef Biden neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor Beginn des Treffens der G7 Staaten im NATO-Hauptquartier (Brüssel, 24.3.2022)

Brüssel. Die G7-Staaten haben Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine weitere Sanktionen angedroht. »Wir sind bereit, gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen; dabei werden wir weiterhin in Einigkeit handeln«, erklärten die G7-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in ihrer Abschlusserklärung zum Gipfeltreffen in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs erklärten auch, sie würden »keine Mühe scheuen«, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin »sowie die Planer und Unterstützer dieser Aggression, einschließlich des Regimes von (Alexander) Lukaschenko in Belarus, für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen«.

In ihrer Abschlusserklärung warnten die G7-Staaten Russland auch vor »jeglicher Drohung mit dem Einsatz chemischer, biologischer und nuklearer Waffen oder von damit in Zusammenhang stehendem Material«. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor am Donnerstag bei einer Videoschalte mit den G7-Staats- und Regierungschefs ohne weiteren Beleg behauptet, es bestehe die »echte« Gefahr, dass Russland in der Ukraine in großem Umfang Chemiewaffen einsetzen könnte.

Die G7-Staats- und Regierungschefs verurteilten zudem »Russlands böswillige und vollkommen haltlose Desinformationskampagne gegen die Ukraine« mit Blick auf chemische und biologische Kampfstoffe. Russland hat die ukrainische Regierung beschuldigt, zusammen mit den USA Labore zur Herstellung von Biowaffen zu betreiben, was diese zurückgewiesen hatten. (dpa/jW)