Anklage wegen geplanter Bildung von Söldnertruppe

Hani Mohammed/AP/dpa Ansarola-Kämpfer im Jemen: Angeklagten Ex-Bundeswehrsoldaten wollten mit einer Söldnertruppe in den Bürgerkrieg eingreifen (Sanaa, 24.11.2021)

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen zwei frühere Soldaten der Bundesswehr erhoben, die den Aufbau einer bis zu 150 Mann starken Söldnertruppe geplant haben sollen. Die Anklage gegen die beiden im Oktober 2021 im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in München festgenommenen und seitdem in Untersuchungshaft sitzenden Männer wurde vor dem Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart erhoben, wie die Karlsruher Behörde am Donnerstag mitteilte. Den beiden Deutschen wird der Versuch vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung zu gründen. Bei einem der Männer, die bereits 1983 und 1999 als Zeitsoldaten aus der Bundeswehr ausgeschieden waren, soll es sich um ein langjähriges CSU-Mitglied handeln, teilte die Linke-Abgeordnete Clara Bünger am Donnerstag auf Twitter mit.

Die Söldnertruppe, für die ehemalige Angehörige deutscher Spezialeinheiten für einen Sold von bis zu 40.000 Euro im Monat angeworben werden sollten, sollte nach Ansicht der beiden Männer in den jemenitischen Bürgerkrieg eingreifen, um Friedensverhandlungen zwischen den Ansarola-Rebellen und der von Saudi-Arabien unterstützten »Regierung« zu erzwingen. Laut Bundesanwaltschaft wären damit »zwangsläufig Tötungshandlungen im Rahmen von kriegerischen Auseinandersetzungen sowie zivile Verluste verbunden« gewesen. (dpa/jW)