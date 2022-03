Haftstrafe für frühere IS-Anhängerin

Marcus Brandt/dpa Pool/dp Angeklagte frühere IS-Anhängerin zu Beginn des Prozesses im Sitzungssaal (vorne, 2.v.l.) (Hamburg, 13.3.2022)

Hamburg. Das Hamburger Oberlandesgericht hat eine 44jährige Frau wegen Mitgliedschaft in der Dschihadisteorganisation »Islamischer Staat« (IS) und weiterer Verbrechen zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es laut Gerichtsangaben in ihrem Urteil vom Donnerstag auch als erwiesen an, dass die Deutsche aus Bad Oldesloe im Jahr 2016 ihren 14jährigen Sohn mit nach Syrien genommen hatte. Nach Feststellung des Gerichts wurde der Sohn der Angeklagten als IS-Rekrut ausgebildet und nahm für die Miliz an Kampfeinsätzen teil. Er kam in Syrien bei dem Versuch ums Leben, Kinder aus einem bombardierten Haus zu retten. Die Frau wurde daher auch wegen eines Kriegsverbrechens in Form der Eingliederung von Kindern in bewaffnete Gruppen sowie fahrlässiger Tötung und Verstößen gegen die elterliche Fürsorge- und Erziehungspflicht verurteilt. Ihr seien die Zustände und Gefahren in Syrien bereits vor ihrer Ausreise bekannt gewesen.

Die Anklage in dem Verfahren führte die Bundesanwaltschaft. Nach deren Erkenntnissen war die Frau gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn nach Syrien gereist und hatte dort in dem vom IS kontrollierten Gebiet gelebt. Nach der Zerschlagung der territorialen Herrschaft des IS hatten sie sich den kurdisch-arabischen Syrisch-Demokratischen Kräften ergeben. Die Frau verbrachte zunächst rund ein Jahr in einem Internierungslager, bevor sie in die Türkei gelangte. Von dort wurde sie im März 2021 nach Deutschland überstellt und sofort bei ihrer Ankunft festgenommen. (AFP/jW)