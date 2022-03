Schweden liefert noch mehr Waffen an Ukraine

Erik Simander/TT News Agency/via REUTERS Schwedens Außenministerin Ann Linde (l.) mit US-Außenminister Antony Blinken in Stockholm (1.12.2021)

Stockholm. Schwedens Regierung hat die Lieferung von 5.000 zusätzlichen Panzerabwehrwaffen sowie von Ausrüstung zur Minenräumung in die Ukraine angekündigt. Dies entspreche einer Verdopplung der bisherigen Zusagen, schrieb Außenministerin Ann Linde am Mittwoch im Onlinedienst Twitter. Es handele sich um eine »historische Entscheidung«. Am Donnerstag hält der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij eine Videoansprache vor dem schwedischen Parlament.

Einem Sprecher des schwedischen Verteidigungsministeriums zufolge handelt es sich bei den Panzerabwehrwaffen um Raketenwerfer des Typs AT-4, von denen Stockholm bereits 5.000 Stück an die Ukraine geliefert hat. Verteidigungsminister Peter Hultqvist sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, der Kampf der Ukrainer sei wichtig für ganz Europa und es sei unglaublich wichtig, die Ukraine weiter auf aktive Weise zu unterstützen. Kosten wird das militärische Unterstützungspaket insgesamt 205 Millionen Kronen (knapp 20 Millionen Euro). Der Finanzausschuss des schwedischen Reichstags stimmte dem Paket nach TT-Angaben am Mittwoch innerhalb von wenigen Minuten zu. Formal muss es demnach am Donnerstag noch vom Parlament abgesegnet werden.

Mit ihren Waffenlieferungen an Kiew bricht die Regierung in Stockholm mit ihrer jahrzehntelangen Doktrin, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Schweden ist EU-, aber kein NATO-Mitglied. (AFP/dpa/jW)