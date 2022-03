Livestream: Stoppt die US-Blockade Kubas!

jW-Grafik

Den Auftakt der diesjährigen Aktion bildet die Veranstaltung »Stoppt die US-Blockade Kubas!«. Sie wird – Stand 14. März – vor Ort in der Ladengalerie der Tageszeitung junge Welt in Berlin-Mitte stattfinden und zugleich per Livestream kostenlos zu verfolgen sein. Mit Diskussionen, Zuschaltungen und Kulturprogramm!



Mit: Heinz Bierbaum, MdEP, Präsident der Europäischen Linken; Dr. Ulrike Dorfmüller, Germanistin und Expertin für den deutsch-kubanischen akademischen Austausch;

Dr. Martin Herrmann, Kovorsitzender mediCuba-Suisse; Musik: Daniel Rodriguez, Argentinien.

Moderation: Frederic Schnatterer (jW-Ressort Außenpolitik)