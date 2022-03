Die Generalprobe

United Archives/stock&people/imago Von finnischen Truppen eroberter sowjetischer Panzer (1.1.1940)

Ob der sowjetisch-finnische »Winterkrieg« 1939/40 zu den Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs zu zählen ist, wird von Historikern bis heute kontrovers diskutiert. In Russland heißt es, er gehöre nicht zum Weltkrieg, im Westen überwiegt die gegenteilige Auffassung. Für die Zuordnung des drei Monate und zwölf Tage währenden Krieges zum Gesamtgeschehen des Weltkriegs spricht nicht nur die Chronologie: Im ersten Kriegswinter, als Polen schon besiegt war und sich an der deutschen Westfront militärisch kaum etwas tat, wurde der Südosten Finnlands tatsächlich zum einzigen aktiven Kriegsschauplatz. Auf der anderen Seite waren die damals kriegführenden Staaten Großbritannien und Frankreich an diesem Krieg nur als Unterstützer Finnlands mit Geld und Waffen beteiligt; Deutschland hielt sich zumindest nach außen gemäß der Aufteilung der Interessensphären durch den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt vom 23. August 1939 zurück. Was nicht ausschloss, dass Berlin das Geschehen aufmerksam beobachtete und seine Schlussfolgerungen daraus zog. So kommentierte der deutsche Militärattaché in Helsinki nach dem Ende des Krieges, die Rote Armee habe sich als »Koloss auf tönernen Füßen« erwiesen.

Sicherheitsrisiko

Die Vorgeschichte des sowjetisch-finnischen Krieges geht auf die Folgen der beiden russischen Revolutionen des Jahres 1917 zurück. In ihrem Verlauf hatte sich Finnland, das Anfang des 19. Jahrhunderts vom Zarenreich besetzt und Russland angegliedert worden war, für unabhängig erklärt, und die Bolschewiki hatten im Dezember 1917 diese Unabhängigkeit anerkannt. Das änderte nichts daran, dass im anschließenden finnischen Bürgerkrieg Sozialisten und Bürgerliche gegeneinander kämpften, bis die »Weißen« mit deutscher Hilfe den Sieg davontrugen. Im Ergebnis war Finnland zwischen den Weltkriegen die neben Polen wohl russlandfeindlichste Nation Europas. Daran änderte auch ein 1932 abgeschlossener Nichtangriffspakt beider Länder nichts. Finnlands Staatspräsident Pehr Evind Svinhufvud soll 1937 bei einem Staatsbesuch in Berlin geäußert haben, die Sowjetunion sei auf ewig Finnlands Hauptfeind, deshalb sei ein »starkes Deutschland« im finnischen Interesse.

Die Sowjetunion war parallel zum Erstarken des europäischen Faschismus schon seit den 1930er Jahren bemüht, eine potentiell von Finnland ausgehende Bedrohung zu neutralisieren. Deshalb forderte sie in verschiedenen Varianten mehrfach die Einräumung von Militärstützpunkten an der finnischen Küste und die Verlegung der finnisch-sowjetischen Grenze nach Westen – weiter weg von Leningrad, das zu diesem Zeitpunkt nur 50 Kilometer entfernt war. Im Austausch bot Moskau Finnland Teile der Autonomen Republik Karelien an, aber diese Vorschläge wurden in Helsinki abgelehnt. Die Verhandlungen gingen bis in den November 1939. Vom sowjetischen Außenminister Molotow ist aus der letzten Verhandlungsrunde die Äußerung überliefert: »Wir Zivilisten haben das unsere getan, das nächste Wort liegt bei den Soldaten«.

Am 30. November begann – nach einem vermutlich inszenierten Angriff auf einen sowjetischen Grenzposten – die Rote Armee ihren Vormarsch auf die stark befestigte Mannerheim-Linie auf der karelischen Landenge sowie nördlich des Ladoga-Sees. Doch der erhoffte Durchbruch durch die finnischen Stellungen blieb aus; nach einem Monat stellte die sowjetische Seite die Angriffe vorübergehend ein. Erst nach der Heranführung von Reserven, der Auslieferung weißer Tarnkleidung für den Kampf im Schnee und einer eiligen Schulung der Soldaten in der Bekämpfung von Bunkern und im Benutzen von Skiern wurde die Offensive Anfang Februar 1940 wiederaufgenommen. In den ersten Märztagen gelang der Roten Armee mit massiver Artillerieunterstützung der Durchbruch. Wenige Tage danach erklärte sich Finnland zum Friedensschluss bereit und akzeptierte Gebietsverluste, die im Frieden von Moskau (13. März 1940) besiegelt wurden. Unter anderem fiel die zweitgrößte Stadt des Landes, Viipuuri (Wiborg), an die Sowjetunion. Sie gehört bis heute zu Russland. Ein finnischer Versuch, die Kriegsergebnisse durch die Teilnahme am deutschen Krieg gegen die Sowjetunion rückgängig zu machen, schlug wegen der deutschen Niederlage fehl. Im Sommer 1944 verließ Finnland das Bündnis mit Hitlerdeutschland. Moskau gewährte einen Frieden zu relativ gemäßigten Bedingungen. Kernpunkt war die Verpflichtung zur Neutralität; an der »Finnlandisierung« hat das Land während des ersten Kalten Krieges nicht schlecht verdient.

Technische Überlegenheit

Militärisch verlief der Krieg für die Rote Armee peinlich. Die zur Verteidigung ihres Landes motivierten Finnen erwiesen sich als im Nahkampf und in der Ausnutzung des winterlichen Geländes überlegen, und sie führten mit den als Molotowcocktails bekannten improvisierten Brandflaschen ein Kampfmittel des »kleinen Mannes« ein, das noch heute etwa in der Ukraine zur Bekämpfung russischer Fahrzeuge in städtischer Umgebung genutzt wird. Ihren letztlichen Sieg verdankte die Rote Armee im zweiten Anlauf ihrer zahlenmäßigen und technischen Überlegenheit. Er war erkauft mit Verlusten, die zwischen 150.000 (heutige russische Angaben) und 270.000 (finnische Angaben) Toten und damit um das Fünf- bis Zehnfache höher lagen als auf finnischer Seite. Die Außenwirkung war fatal: Vor allem in Deutschland setzte sich die Überzeugung durch, die Kampfkraft der Roten Armee sei gering. Das dürfte zu den anfangs gehegten, übermäßig optimistischen Erwartungen für die Dauer des Krieges gegen die Sowjetunion beigetragen haben.

Aktuell gibt es einige Parallelen zur Kriegführung in der Ukraine. Sie liegen vor allem in der auf ukrainischer Seite offenbar nicht ohne Erfolg angewandten Partisanentaktik (vor einigen Tagen gestand die Moskauer Iswestija zu, die ukrainischen Soldaten kämpften »geschickt und hochmotiviert«), aber überraschenderweise auch auf Seiten der russischen Propaganda: So wie heute der Krieg in der Ukraine in Russland nicht als Krieg bezeichnet werden darf, sondern als »Spezialoperation zur Befreiung des Donbass« gilt, hieß der finnische Krieg in der sowjetischen Propaganda lange nur »finnischer Befreiungsfeldzug«.