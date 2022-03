Eine Kunst für sich

commons.wikimedia.org/wiki/File:Dante_by_Repin.jpg/en.wikipedia.org/wiki/Public_domain Ilja Jefimowitsch Repin: »Dante« (Studie, 1897)

»Dante Alighieri – 1 Sonett, 30 Übersetzungen« lautet der programmatische Titel des von den beiden Romanisten Andrea Renker und Fabien Vitali und der Literaturwissenschaftlerin Judith Kasper aus Anlass des 700. Todestags des Dichters herausgegebenen Bandes. Das Sonett »Guido i’ vorrei«, um das es geht, ist ein Jugendwerk Dantes, das zusammen mit seiner restlichen Jugendlyrik Teil der Sammlung »Rime« ist. Thema des Sonetts ist die Freundschaft, die ihn mit seinen Florentiner Landsleuten Guido (Cavalcanti) und Lapo (wahrscheinlich der Poet und Notar Lapo Gianni) verbindet. Das »vorrei« (wörtl. »ich würde so gerne«), die Sehnsucht nach Harmonie, Vergnügen, dem guten Leben, wird als Bootspartie mit den beiden Freunden und den drei Frauen imaginiert, in die die Männer verliebt sind. Das Gedicht klingt heute noch so frisch und lebendig, als wäre es gerade eben erst von einem der Adoleszenz kaum entwachsenen jungen Mann aufs Papier gebracht worden.

Dunkle Aspekte

Wie Dante waren Cavalcanti und Gianni als Dichter dem zwischen provenzalischer Minnelyrik und Humanismus angesiedelten »dolce stil novo« verpflichtet. Cavalcanti, an den das Sonett direkt gerichtet ist, hat als Replik selbst ein Sonett verfasst, das ebenfalls in den Band aufgenommen wurde. Die Replik war eine Absage an Dantes optimistischen Zukunftsentwurf. Für den nach heutigen Maßstäben vermutlich als depressiv zu bezeichnenden, sieben Jahre älteren Cavalcanti hatte die Liebe vor allem dunkle und pessimistische Aspekte, mit Dantes heller und harmonischer Vision konnte er eher wenig anfangen. Später im Leben landeten die beiden auch schon mal auf unterschiedlichen politischen Seiten der Florentiner Politik, obwohl beide der »weißen«, städtisch-humanistischen Fraktion der Guelfen angehörten und sowohl die papsttreuen »Schwarzen« als auch die kaisertreuen Ghibellinen ablehnten. Trotzdem blieb die Freundschaft ihr Leben lang bestehen.

All diese Aspekte kommen im Band zur Sprache, als wäre das Vorhaben nicht ohnedies schon kompliziert genug – ist das Übersetzen von Lyrik ja bekanntlich noch um einiges schwieriger als das von Prosa. Nicht nur die unterschiedlichen Konnotationen von Begriffen, nicht nur die jeweiligen kulturellen und historischen Hintergründe, sondern auch die lyrische Form sollte dabei beachtet werden. All das zwingt zu Entscheidungen. In der Forschung bilden diese Äquivalenzprobleme den Kernbereich der Translationswissenschaften und werden in unterschiedlichen Ansätzen untersucht, wobei einer der Hauptaspekte das sogenannte translatorische Handeln ist: eben die Intentionen, Motivationen und Arbeitsvoraussetzungen von Übersetzern. Genau hier setzt der Band an. Am Anfang steht das Original, jede der dreißig Übersetzungen wird durch eine ausführliche Begründung des Übersetzers oder der Übersetzerin für die jeweilige Variante der Übertragung ergänzt.

Neue Facetten

Dabei tauchen immer wieder neue Facetten, Einblicke, Möglichkeiten auf. Mal steht die lyrische Form im Vordergrund der Überlegungen, mal philosophische, historische oder sprachhistorische Aspekte. Klar wird: Eine »reine« Übersetzung gibt es nicht; jede Übertragung ist immer auch Interpretation. Etwa der in 280 Zeichen gepackte Tweet, den Roberta Colbertaldo und Marita Liebermann gezaubert haben, die intertextuellen Bezüge, die Marco Agnetta als Argument für seine Variante anführt oder die »Stilübungen«, die Johanna-Charlotte Horst durchexerziert, unter denen die mit »Litotes« übertitelte Fassung mit ihren 201 Zeichen die lapidarste, aber auch profanste des Bandes ist. Bei Marc Föcking kommt Homer mit ins Boot, bei An­drea Renker die Coronapandemie, bei Barbara Vinken der Ort ihres eigenen Schreibens am frühlingshaften Comer See. Johannes Kleinbeck stellt seinem »Dantes Affektübersetzung« übertitelten Text gar keine Übersetzung voran, sondern nur ein Bild vom Münchner Dantebad. Wer es doch etwas konventioneller und näher am Original mag, wird bei Theresia Prammers schöner Variante oder bei dem spracheleganten und dennoch modernen Durs Grünbein fündig.

Übersetzer, Übersetzerinnen oder Übersetzerduos deutscher oder italienischer Muttersprache sorgen für die unterschiedlichsten Ergebnisse. Auch die Fassung aus dem Jahr 1827 von Karl Ludwig Kannegießer, dem Verfasser der ersten vollständigen versifizierten deutschsprachigen Dante-Übersetzungen, wurde in das Buch aufgenommen. Kannegießer hat das Übersetzen von Dante als eine der »schwierigsten und misslichsten Unternehmungen« bezeichnet, die seine lange Beschäftigung mit dessen Werk mit sich gebracht haben. Die Herausgeber des vorliegenden Bandes haben aus der so schwierigen Unternehmung ein einziges Lesevergnügen gemacht.