Vorsichtige Annäherung

Indian Foreign Minister S. Jaishankar's Twitter handle/AP/dpa Chinas Außenminister Wang Yi (l.) und sein indischer Amtskollege Subrahmanyam Jaishankar am Freitag in Neu-Delhi

Der chinesische Außenminister Wang Yi ist am Donnerstag zu einem unangekündigten Besuch in Indien gelandet. Das ist der ranghöchste offizielle Besuch Chinas in Indien seit der blutigen Konfrontation zwischen chinesischen und indischen Soldaten in Ladakh, Nordindien, im Juni 2020, bei der 20 indische und vier chinesische Soldaten ums Leben kamen. Der bilaterale Dialog zwischen den beiden Ländern ist seit der Eskalation der Grenzstreitigkeiten ins Stocken geraten. In den vergangenen zwei Jahren haben sowohl China als auch Indien ihre Truppenbewegungen schrittweise verstärkt, indem sie Zehntausende Soldaten und schwere Waffen an ihre Grenzen verlegten. Berichten zufolge sind auf beiden Seiten der tatsächlichen Kontrolllinie zwischen Indien und China noch immer rund 50.000 Soldaten stationiert.

Am Freitag traf Wang in Neu-­Delhi mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und dem nationalen Sicherheitsberater Indiens, Ajit Doval, zusammen. Nach einem dreistündigen Treffen erklärte Jaishankar, dass die Beziehungen zu China nicht normal sein können, solange entlang der Grenze eine große Anzahl von Truppen stationiert ist, berichtete Reuters. Beijing scheint jedoch einen versöhnlichen Ton anschlagen zu wollen. In einer Erklärung sagte Wang, China und Indien sollten zusammenarbeiten, um Frieden und Stabilität in der Welt zu fördern. Er erklärte: »China strebt nicht ein sogenanntes unipolares Asien an und respektiert Indiens traditionelle Rolle in der Region. Die ganze Welt wird aufhorchen, wenn China und Indien Hand in Hand arbeiten.«

Verstärkt durch den russischen Einmarsch in die Ukraine befindet sich Indien in der ungewöhnlichen Lage, nicht nur von der westlich dominierten Militärallianz Quad (neben Indien die USA, Australien und Japan) umworben zu werden, sondern auch von Russland und China. Unmittelbar vor dem Treffen hatten sich die Spitzenbeamten des chinesischen Außenministeriums zu den zunehmenden Spannungen in der indisch-pazifischen Region geäußert und die Bedeutung der Beziehungen zwischen Beijing und Neu-Delhi betont.

Beide Länder hätten in den vergangenen Jahren »einige Rückschläge« hinnehmen müssen, während – in Anspielung auf die USA – »einige Kräfte« versucht hätten, Spannungen zwischen Indien und China zu erzeugen.

Dagegen ist Beijing bestrebt, den bilateralen Dialog zwischen den beiden Ländern wiederzubeleben und die Voraussetzungen für einen BRICS-Gipfel (Brasilien-Russland-Indien-China-Südafrika) zu schaffen, der noch in diesem Jahr in China stattfinden soll. Die chinesische Führung hat dazu eine Reihe von Veranstaltungen vorgeschlagen, wie der Indian Express am 17. März berichtete. Damit soll der Dialog zwischen den beiden Ländern in Gang gebracht und versucht werden, die durch die Grenzspannungen verursachte Blockade zu überwinden.

Dem Besuch von Wang in Neu-Delhi soll eine Reise des indischen Außenministers Jaishankar nach China folgen. Die Chinesen haben auch einen »indisch-chinesischen Zivilisationsdialog« vorgeschlagen, der in beiden Ländern stattfinden soll. Außerdem gibt es Pläne für ein indisch-chinesisches Kooperationsforum für Handel und Investitionen.

Chinas Hauptziel scheint es zu sein, Premierminister Narendra Modi selbst zu einer Teilnahme an einem BRICS-Gipfel zu bewegen, von dem angenommen wird, dass auch der russische Präsident Wladimir Putin teilnehmen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist schwer zu sagen, ob Modi an einem persönlichen Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping teilnehmen würde, da der Grenzkonflikt noch immer nicht gelöst ist. Und auch wenn Indien westliche Forderungen nach einer Verurteilung des russischen Vorgehens in der Ukraine zurückgewiesen hat und seine Neutralität wahren konnte, könnte ein Schulterschluss mit Putin als Unterstützung für das russische Vorgehen in der Ukraine gewertet werden. Bei dem Außenministertreffen hieß es dazu lediglich von Jaishankar, dass man sich einig gewesen sei »über die Bedeutung eines sofortigen Waffenstillstands und einer Rückkehr zur Diplomatie«.