Rathaus von Mariupol erobert

Alexander Ermochenko/REUTERS Russische Truppen am Donnerstag in Mariupol

In der umkämpften südukrainischen Hafenstadt Mariupol dringen russische Truppen offenbar weiter langsam ins Stadtzentrum vor. Tschetscheniens Staatschef Ramsan Kadyrow postete am Donnerstag ein Video, das tschetschenische Soldaten im Rathaus der Stadt zeigen soll. Die Eroberung des Gebäudes wurde am Freitag vom US-Thinktank »Institute for the Study of War« bestätigt. Demnach hat sich die ukrainische Zivilverwaltung inzwischen aus Mariupol abgesetzt, um »die regionale Verteidigung zu koordinieren«. In der Stadt begannen Truppen der »Volksrepublik« Donezk Hilfsgüter zu verteilen.

Ansonsten ist es schwierig, ein übergreifendes Lagebild zu gewinnen. Im Norden der Ukraine berichtete der Regionalgouverneur von Tschernihiw am Freitag, die Stadt sei nun von russischen Truppen eingeschlossen. Russische Medien legten die vorherige Zerstörung einer wichtigen Straßenbrücke über den Fluss Desna den ukrainischen Verteidigern der Stadt zur Last: Sie hätten die Zivilbevölkerung an der Flucht hindern wollen. Zuvor hatten beide Seiten die Zerstörung der Brücke als Folge eines russischen Luftangriffs erklärt. Am Freitag meldete der ukrainische Generalstab, im Nordosten des Landes hätten sich russische Truppen hinter die Grenze zurückgezogen. Da keine näheren Ortsangaben gemacht wurden und dort auch Tschernihiw liegt, sind Wahrheitsgehalt und Tragweite dieser Meldung nicht zu überprüfen. Unklar ist auch die Lage in der seit Tagen umkämpften Stadt Isjum im Gebiet Charkiw. Kleinere Gebietsgewinne erzielten die russischen Truppen im Großraum Donezk und im Bezirk Lugansk. Im Gebiet Kiew zerstörten sie ein großes Treibstofflager, das nach russischen Angaben die ukrainische Armee versorgte, und griffen zwei Kasernen in der Stadt Dnipro an.

Am Freitag mittag veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium neue offizielle Angaben zu den eigenen Verlusten. Demnach sind seit Kriegsbeginn 1.325 russische Soldaten gefallen und etwa 3.800 verwundet worden. Westliche Schätzungen der russischen Verluste liegen wesentlich höher. Die Ukraine spricht von 16.000 Gefallenen auf russischer Seite, macht jedoch keine Angaben zu den eigenen Verlusten. Die NATO schätzt die russischen Verluste auf 5.000 bis 7.000 Soldaten.