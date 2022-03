Bezahlbare Wohnungen nicht im Angebot

Christoph Soeder/dpa Niedrige Mieten wird es erst geben, wenn die Proteste größer und dauerhaft werden (Berlin, 23.5.2021)

Weniger Wohnungen wurden fertiggestellt, der Wohnungsbestand mit Sozialbindung hat weiter abgenommen, die Mieten sind gestiegen. Am Freitag wurde der Wohnungsmarktbericht 2021 für Berlin vorgestellt. Der Bestand an Mietwohnungen ist demnach im Jahr 2020 zwar um 0,6 Prozent auf 1.668.400 Einheiten gestiegen. Der Anteil an Sozialmietwohnungen ging allerdings um 0,2 Prozent auf 95.520 zurück.

Hatte der zwischenzeitlich gültige sogenannte Mietendeckel nach Einschätzung der für den Bericht verantwortlichen Investitionsbank Berlin für eine zeitweilige Entspannung bei den Mieten gesorgt, lagen sie im Jahr 2021 im Schnitt 41 Cent über denen im Vorjahr. Ein Quadratmeter kostete durchschnittlich 10,55 Euro.

Stark zugenommen hat dem Bericht zufolge auch die Zahl der Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen. Demnach wurden im Jahr 2020 mehr als 19.400 Wohnungen umgewandelt, die höchste Zahl seit mindestens 2011. Die IBB sah auch hier den Grund in dem inzwischen vom Bundesverfassungsgericht wieder gekippten Mietendeckel. Ob sich diese Entwicklung 2021 mit dem Scheitern des Instruments wieder eingependelt habe, bleibe abzuwarten, heißt es in dem Bericht. Auch die Angebotskaufpreise für Eigentumswohnungen sind dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr gestiegen. Die Verkäufer verlangten für Inserate knapp neun Prozent mehr als im Jahr davor.

Die Bautätigkeit ist gleichzeitig zurückgegangen. Etwas mehr als 16.300 Wohnungen wurden fertiggestellt. 2020 waren es knapp 19.000. Bis dahin war ihre Zahl seit 2011 kontinuierlich gestiegen.

Joachim Oellerich von der Berliner Mietergemeinschaft sagte am Freitag gegenüber jW: »Für die Immobilienwirtschaft ist der jährliche Wohnungsmarktbericht der IBB eine Erfolgsbilanz, für die Mieter ein finsteres Bedrohungsszenario.« Wohnungen unter zehn Euro pro Quadratmeter seien nicht mehr im Angebot. Es werde höchste Zeit, dass der »Mietendeckel« als bundespolitisches Instrument neu erscheint. Von der Landespolitik forderte er hingegen, »unverzüglich die Umsetzung des Volksentscheids ›Deutsche Wohnen enteignen‹ in Angriff zu nehmen.«